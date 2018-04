Tennis, WTA Charleston 2018: Camila Giorgi batte in due set Silvia Soler Espinosa e passa al secondo turno

Comincia bene per i colori azzurri il torneo WTA Premier di Charleston, negli USA: la nostra Camila Giorgi supera in due set la qualificata iberica Silvia Soler Espinosa e strappa il pass per il secondo turno. Il punteggio finale recita 6-1 6-4 in 69 minuti per la marchigiana, che al secondo turno affronterà l’australiana Daria Gavrilova, numero 11 del seeding.

Nel primo set l’azzurra inizia male, cedendo il servizio in apertura, poi si ricorda di essere oltre 140 posizioni più in alto dell’avversaria nel ranking WTA ed inanella sei giochi consecutivi, concedendo soli sette punti alla spagnola. Il 6-1 con cui si chiude la prima partita si concretizza in appena 21 minuti di gioco.

Nel secondo parziale c’è maggior equilibrio: dopo i primi due giochi tenuti a zero dalla giocatrice al servizio, inizia una sfilza di cinque game consecutivi vinti in risposta: Giorgi così va avanti 4-3 e servizio. L’azzurra tiene il servizio nell’ottavo gioco e va a servire per il match nel decimo game, dove sale 40-15 e chiude la contesa 6-4, dopo 48 minuti di battaglia sportiva.

Camila Giorgi ha ottenuto 3 ace e 6 doppi falli, tenendo però in campo soltanto il 62% di prime, sulle quali ha ottenuto il 70% di punti. Sulla seconda invece la percentuale di punti scende al 45. La marchigiana ha salvato due delle cinque palle break concesse, convertendo invece sei delle otto opportunità guadagnate.

L’azzurra ha messo a segno al massimo otto punti consecutivi, vincendo il 60% di punti sia al servizio che in risposta. Contro la prossima avversaria, numero 24 WTA, però questi numeri dovranno essere migliori per provare a regalarsi un posto negli ottavi di finale sulla terra battuta statunitense.













Foto: Profilo Twitter Sydney International

roberto.santangelo@oasport.it