Tennis, WTA Bogotà: prima vittoria in carriera per Jasmine Paolini. Ko in due set l’australiana Cabrera

Jasmine Paolini centra la prima vittoria in carriera nel circuito WTA. Nel torneo di Bogotà la 21enne di Castelnuovo di Garfagnana supera in due rapidi set (6-0 6-2) l’australiana Lizette Cabrera, numero 159 del mondo, dopo poco più di un’ora di gioco.

Inizio di partita perfetto della 21enne di Castelnuovo di Garfagnana, che strappa a zero il servizio all’avversaria nel secondo game. Un vero e proprio monologo dell’azzurra nel primo set, che toglie la battuta in altre due circostanze all’avversaria, chiudendo il set per 6-0.

Nel secondo Paolini si porta nuovamente avanti sul 3-1, ottenendo il break nel quarto game. Cabrera riesce ad ottenere l’immediato controbreak, ma l’azzurra strappa ancora il servizio all’australiana e sale 4-2. Un nuovo break nell’ottavo gioco regala il 6-2 alla numero 151 del mondo.

Nel prossimo turno Jasmine affronterà la vincente del match tra la paraguaiana Veronica Cepede Royge e la colombiana Emiliana Arango.













