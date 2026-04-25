Tennis, Paolini a caccia degli ottavi a Madrid. Esordio per Cobolli e Darderi

Saranno tre i tennisti azzurri che scenderanno in campo in questa giornata a Madrid. Nel tabellone femminile è rimasta solo Jasmine Paolini e la tennista toscana va a caccia di un posto negli ottavi di finale, sfidando l’americana Hailey Baptiste. Un match sicuramente insidioso, ma anche un test importante per vedere se Jasmine ha messo davvero da parte le incertezze delle ultime settimane, che si sono anche viste durante il match vinto all’esordio contro la tedesca Siegemund.

Dopo Sinner e Musetti, ci sono poi altri due italiani che cercano di timbrare l’esordio nel torneo con una vittoria. Flavio Cobolli è atteso dalla sfida con l’argentino Camilo Ugo Carabelli, con il romano che è assolutamente favorito, ma che dovrà comunque stare molto attento all’argentino, che può anche esaltarsi nella battaglia. Ostacolo sempre argentino anche per un Luciano Darderi che deve rilanciarsi dopo una prima parte di stagione sul rosso un po’ opaca e l’occasione arriva contro Juan Manuel Cerundolo, in un match che vede sicuramente favorito l’azzurro.

Restando sempre nel tabellone maschile fari puntati su Alexander Zverev, che affronterà l’argentino Mariano Navone. Il pubblico di casa attende poi con trepidazione il derby tra Alejandro Davidovich Fokina e Pablo Carreno Busta e la sfida tra Jaume Munar e Casper Ruud. Molto interessanti anche i match che attendono Daniil Medvedev ed Alexander Bublik, che affronteranno rispettivamente il greco Stefanos Tsitsipas e l’ungherese Fabian Marozsan.

Nel tabellone femminile ritorna in campo la numero uno del mondo ed Aryna Sabalenka cerca un posto negli ottavi di finale contro la rumena Jaqueline Cristian. Sarà invece l’americana Ann Li l’avversaria di una Iga Swiatek, che cerca a Madrid di rilanciare la propria stagione; mentre la russa Mirra Andreeva attenderà l’ungherese Daria Galfi.