Tennis, Ranking ATP (2 aprile): Rafael Nadal torna in vetta, John Isner nella top10. Fabio Fognini n.1 italiano

Cambiamento al vertice del ranking ATP. Come già si sapeva da qualche giorno l’eliminazione a Miami è costata la leadership mondiale allo svizzero Roger Federer, vincitore della passata edizione del 1000 in Florida, scavalcato dal suo eterno rivale Rafael Nadal che torna a comandare anche se fermo per infortunio. Rimane al terzo posto il croato Marin Cilic mentre sale in quarta piazza il tedesco Alexander Zverev, finalista del torneo statunitense menzionato, precedendo così Grigor Dimitrov, Juan Martin Del Potro, Dominic Thiem e Kevin Anderson. Grazie al trionfo a Miami, proprio contro Zverev, il primo per lui in un “1000” dopo tre sconfitte in Finale, balza in nona posizione il tennista stelle e strisce John Isner, eguagliando il suo best ranking dell’aprile 2012.

RANKING ATP TOP 10

Ranking Move Country Player Age Points Tourn Played Points Dropping Next Best 1 1 Rafael Nadal 31 8,770 14 0 0 2 1 Roger Federer 36 8,670 17 0 0 3 Marin Cilic 29 4,985 20 0 0 4 1 Alexander Zverev 20 4,925 24 0 0 5 1 Grigor Dimitrov 26 4,635 23 0 0 6 Juan Martin del Potro 29 4,470 20 0 0 7 Dominic Thiem 24 3,665 25 0 0 8 Kevin Anderson 31 3,390 23 0 0 9 8 John Isner 32 3,125 25 0 0 10 1 David Goffin 27 3,110 24 0 0

Fabio Fognini si conferma numero uno italiano. Il 30enne di Arma di Taggia, lo scorso anno semifinalista a Miami, perde però due posizioni ed è ora n.20. Alle sue spalle Paolo Lorenzi, al 57esimo posto, e Andreas Seppi al numero 62. Il quarto italiano nei migliori 100 è Marco Cecchinato, numero 97, mentre escono da questa particolare graduatoria Thomas Fabbiano, al 102° posto (-16) e Matteo Berrettini (n. 104). Best ranking, invece, per Stefano Travaglia, che grazie al successo nel Challenger di Marbella si piazza al 109° posto.

CLASSIFICA ATP – ITALIANI TOP 15

20 Fognini, Fabio (ITA) -2 1.840 punti

57 Lorenzi, Paolo (ITA) 0 895

62 Seppi, Andreas (ITA) 0 851

99 Cecchinato, Marco (ITA -2 613

102 Fabbiano, Thomas (ITA) -16 586

104 Berrettini, Matteo (ITA) -9 577

109 Travaglia, Stefano (ITA) +14 534

158 Sonego, Lorenzo (ITA) +4 349

161 Giannessi, Alessandro (ITA) 0 344

163 Bolelli, Simone (ITA) +2 341

176 Napolitano, Stefano (ITA) +4 317

180 Caruso, Salvatore (ITA) -3 315

223 Arnaboldi, Andrea (ITA) 0 246

246 Giustino,Lorenzo (ITA) -3 207

262 Donati, Matteo (ITA) -4 195













Foto: profilo twitter Australian Open