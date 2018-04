Tennis, Masters 1000 Miami 2018: la finale. Alexander Zverev per il tris, John Isner per il proprio paese

Il Masters 1000 di Miami è arrivato al suo ultimo atto. Sul cemento della Florida a contendersi il titolo saranno Alexander Zverev e John Isner. Una finale difficilmente pronosticabile all’inizio, tra due giocatori che hanno ritrovato il proprio gioco e sensazioni positive proprio in questa ultima settimana. Il tedesco va a caccia del suo terzo 1000 della carriera (Roma e Montreal i precedenti), mentre per l’americano sarebbe la prima affermazione.

Dopo un inizio di stagione al rallentatore si è finalmente rivisto quel Sascha capace di vincere cinque tornei nella passata stagione e di arrivare anche al numero tre della classifica mondiale. Zverev ha spiegato di aver fatto un certo tipo di preparazione, che ha pregiudicato i primi mesi sul circuito e probabilmente sta raccogliendo ora i frutti del suo duro lavoro. A Miami il tedesco ha mostrato il meglio del suo repertorio, dominando contro Nick Kyrgios negli ottavi e poi superando con una certa solidità prima Borna Coric e poi Pablo Carreno Busta. Vincendo la finale con Isner, Zverev agguanterebbe nuovamente il suo best ranking, sicuramente il modo migliore per approcciare all’apertura della stagione sul rosso europeo.

Dall’altra parte della rete il tedesco troverà uno dei migliori John Isner della carriera. Torneo semplicemente fantastico per il gigante americano, che gioca anche per regalare nuovamente un Masters 1000 al suo paese dai tempi di Andy Roddick, che vinse l’ultimo titolo di questo circuito nel 2010 proprio a Miami. Sul cemento della Florida in questa settimana Isner è rinato, dopo cinque eliminazioni al primo turno su sei tornei disputati nel 2018. La vittoria in semifinale contro Juan Martin Del Potro è il piccolo capolavoro dello statunitense, anche se in precedenza erano già arrivati successi di prestigio contro Marin Cilic e Hyeon Chung.

Si tratta della quarta sfida tra i due giocatori ed in precedenza ha sempre vinto Zverev. L’ultima volta risale alla semifinale dello scorso anno agli Internazionali d’Italia e c’è anche una bellissima battaglia proprio a Miami sempre nella passata stagione. Il tedesco si impose in tre set in rimonta dopo tre tie-break e dopo aver salvato tre match point. Questa sera (ore 19.00) Isner cercherà la rivincita e soprattutto di riportare gli Stati Uniti al centro del tennis mondiale dopo tantissimi anni, mentre Zverev vuole confermarsi non solo il miglior Next Gen in circolazione, ma soprattutto quel giocatore pronto a prendere l’eredità da numero uno del mondo di Nadal e Federer.













Foto: profilo twitter Miami Open