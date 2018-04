Tennis: Karolina Pliskova si impone a Stoccarda, Pauline Parmentier si impone in Turchia

Due le finale del circuito WTA disputatesi quest’oggi sulla terra rossa di Stoccarda (Germania) ed Istanbul (Turchia). In Germania la n.6 del mondo Karolina Pliskova ha posto il proprio sigillo superando nell’atto conclusivo la n.16 WTA Coco Vandeweghe con il punteggio di 7-6 6-4 in 1 ora e 57 minuti di partita. La 26enne ceca ha ottenuto il decimo titolo in carriera al cospetto di una giocatrice, in gara con una wild card, capace di battere nei quarti di finale la n.1 del mondo Simona Halep ed in semifinale la francese Caroline Garcia (n.7 del ranking).

Nel primo set, dopo una partenza tutta stelle e strisce, la Pliskova ha alzato il livello del proprio gioco riuscendo a strappare il servizio alla Vandeweghe e pareggiando il conto sul 2-2. L’equilibrio regna sovrano e l’esito al tie-break è scontato. La campionessa ceca inizia male ma, un po’ come già accaduto nel set, risale la china sfruttando anche qualche errore di troppo della rivale, aggiudicandosi la frazione 7-2. Nel secondo set la resa al servizio della statunitense è stato ancor più deficitaria. La newyorkese ha chiesto anche un medical time out per un trattamento alle dita della mano destra dopo una caduta. Una superiorità che si è concretizzata nel quinto e settimo game quando la n.6 del mondo ha ottenuto un doppio break, parzialmente vanificato nell’ottavo per un piccolo passaggio un vuoto. Sul 6-4, comunque, la Pliskova ha chiuso la pratica.

Sul rosso turco, invece, ben più lottata la partita tra la francese, n.122 del mondo, Pauline Parmentier e la slovena Polona Hercog (n.75 del ranking). 6-3 3-6 6-3 il successo della transalpina in 2 ore e 14 minuti partita, abile a piegare l’avversaria in un incontro in cui i break e l’efficienza in risposta l’hanno fatta da padroni piuttosto che la resa in battuta, come da tradizione nel tennis femminile.













Foto: profilo twitter US Open