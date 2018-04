Tennis, Coppa Davis 2018: Mahut-Herbert punto di forza della Francia, ma Fognini-Bolelli sanno come batterli

Il doppio è spesso l’ago della bilancia in una sfida di Coppa Davis e anche in quella tra Italia e Francia di questo fine settimana il copione sembra essere lo stesso. Rispettando i pronostici del venerdì, le due squadre dovrebbero trovarsi in parità e dunque proprio il punto del doppio diventerebbe decisivo per le sorti dell’intero incontro.

L’Italia con ogni probabilità punterà su Fabio Fognini e Simone Bolelli, coppia ormai collaudata da anni e che proprio in Coppa Davis è stata protagonista di grandi battaglie e soprattutto importanti vittorie. I due si conoscono benissimo, sono ottimi amici e quando sono in forma diventano una coppia davvero difficile da battere su ogni superficie, in particolare sulla terra rossa (campo sul quale si giocherà a Genova). Insieme hanno anche vinto uno Slam, nel 2015 a Melbourne e, proprio come in quella finale degli Australian Open, sabato dovranno affrontare Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert.

I due francesi formano davvero uno dei migliori doppi del mondo, capace di vincere due tornei dello Slam (Wimbledon e US Open) e di fare finale negli altri due. Inoltre sono riusciti anche ad arrivare al numero uno del classifica mondiale e sono stati tra i protagonisti della vittoria in Coppa Davis della Francia nella scorsa stagione.

Doppio fortissimo, ma non imbattibile come hanno dimostrato anche i due azzurri. Due giocatori che amano maggiormente il veloce, ma che sanno adattarsi anche alla terra rossa, come dimostrano le vittorie a Montecarlo e a Roma.

Servirà una grande prestazione da parte della coppia azzurra, perchè mai come questa volta il doppio è davvero decisivo. La Francia punta moltissimo sul punto del sabato, avendo in squadra due veri e proprio specialisti. Una scelta chiara e precisa da parte del capitano Yannick Noah, che ha come obiettivo quello di presentarsi almeno sul 2-1 in suo favore prima dell’ultima giornata. Fognini e Bolelli sono chiamati ad una grande impresa.













