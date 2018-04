Scherma, Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018: altre due medaglie per l’Italia. Lucarini e Neri sono di bronzo nella sciabola

Altre due medaglie per l’Italia ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani di Verona. Oggi sono arrivati i bronzi di Lucia Lucarini e di Matteo Neri nelle prove di sciabola nella categoria giovani.

Nella prova femminile il successo è andato alla russa Olga Nikitina che ha sconfitto in finale la messicana Natalia Botello con il punteggio di 15-12. Proprio Nikitina aveva fermato la corsa di Lucia Lucarini, che si è arresa alla russa in semifinale per 15-7. Sul podio sale anche l’ungherese Liza Pusztai

In precedenza Lucarini aveva sconfitto al primo turno la venezuelana Paredes Torres per 15-8, poi la giapponese Risa Takashima per 15-7, negli ottavi la francese Sarah Noutcha per 15-12 ed infine la sofferta vittoria all’ultima stoccata nei quarti di finale contro la cinese Ma (15-14).

Sempre Nikitina aveva eliminato agli ottavi Giulia Arpino (15-6). Fuori al secondo turno Beatrice Dalla Vecchia, mentre al primo turno era uscita Claudia Rotili.

Russia che festeggia anche nella prova maschile. Successo per Konstantin Lokhanov, che si è imposto in finale sul francese Sebestien Price per 15-13. Medaglia di bronzo, dunque per Matteo Neri, sconfitto solamente all’ultima stoccata dal transalpino per 15-14.

Al primo turno l’azzurro aveva superato il portoricano Hudson Santana per 15-8, poi l’ungherese Krisztian Rabb e il britannico George Suddars, entrambi per 15-7. Negli ottavi successo sul tedesco Kindler (15-12) e poi nei quarti la bellissima vittoria sul sudcoreano Park per 15-6.

Giacomo Mignuzzi, invece, testa di serie numero 1 del tabellone dopo la fase a gironi, è stato sconfitto dal tedesco Bonah negli ottavi col punteggio di 15-7. Eliminato nel turno dei 32 Raffaele Minischetti, mentre Alberto Arpino è stato eliminato nel tabellone dei 64.













Foto: Augusto Bizzi per Federscherma