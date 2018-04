Tennis, Coppa Davis 2018: la Francia ai raggi X. Pouille il numero uno, doppio formidabile

E’ ormai iniziata la settimana che porterà alla sfida valevole per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis tra Italia e Francia. Oggi analizzeremo i convocati del capitano francese Yannick Noah.

LUCAS POUILLE: numero 11 del ranking ATP, record in Coppa Davis 4-3. E’ il numero uno di Francia ed è anche l’eroe della finale della passata edizione, vincendo il singolare decisivo contro Darcis. Giocatore che ben si adatta a tutte le superfici e che è competitivo sia sul rosso che sul veloce. Nonostante quel successo nella finale contro il Belgio, però Pouille non è sempre stato impeccabile con la maglia transalpina, perdendo nettamente contro David Goffin e soprattutto in semifinale (sulla terra rossa) in quattro set da Dusan Lajovic. Sarà sicuramente titolare e sfiderà subito Andreas Seppi, ma se l’altoatesino riuscirà a far diventare il match una battaglia allora il pronostico potrebbe anche cambiare.

ADRIAN MANNARINO: numero 25 del ranking ATP, record in Coppa Davis 1-1. Non è molto esperto in questa competizione, avendo fatto il suo esordio nella sfida di primo turno contro l’Olanda. Una sconfitta netta e a sorpresa contro Thiemo De Bakker e poi un’epica battaglia (quasi 4 ore e mezza) in cinque set vinta contro Robin Haase. Tutto questo è Mannarino, giocatore estroso, capace davvero di tutto su un campo da basket. Carattere fumantino, che può esaltarsi in ogni momento, ma anche vivere passaggi a vuoto interminabili. Il singolare della prima giornata contro Fabio Fognini promette grandi scintille.

PIERRE HUGUES HERBERT: numero 13 del ranking ATP di doppio, record in Coppa Davis 5-2 (5-1 in doppio). Il suo principale compito sarà quello di ottenere il punto del sabato. Insieme a Mahut forma una coppia eccezionale, tra le migliori al mondo su tutte le superfici. Servirà una grandissima impresa a Fognini-Bolelli per battere i due transalpini, cosa comunque già riuscita nel 2015 nella finale degli Australian Open.

NICOLAS MAHUT: numero 9 del ranking ATP di doppio, record in Coppa Davis 7-3 (6-2 in doppio). Fare praticamente copia e incolla di quello scritto sopra per il compagno di doppio. Sono davvero perfetti insieme, perchè uno riesce a nascondere le difficoltà dell’altro. Coppia davvero formidabile e che sa vincere partite importanti in Davis.

JEREMY CHARDY: numero 80 del ranking ATP, record in Coppa Davis 5-0. Arriva come riserva, ma attenzione perchè è il giocatore francese più in forma in queste ultime settimane dopo i tornei sul cemento americano. Inoltre in Davis non ha mai perso. Ha anche appena battuto Fabio Fognini ad Indian Wells. Potrebbe essere la mossa a sorpresa di Yannick Noah e sarebbe una scelta che cambierebbe tutti gli equilibri e le gerarchie all’interno della squadra francese.













