Tennis, Coppa Davis 2018: che scontro tra Spagna e Germania! Croazia ed USA con i favori del pronostico

Non solo Italia-Francia: il programma dei quarti di finale di Coppa Davis offre molti spunti interessanti nelle altre gare in programma. Andiamo a scoprire chi si affronterà a partire da domani nelle restanti tre sfide, ovvero Spagna-Germania, Croazia-Kazakistan ed USA-Belgio.

Sicuramente il confronto più interessante è il primo: Spagna-Germania è anche un classico di Coppa Davis, e nei 16 confronti precedenti per 10 volte hanno passato il turno i teutonici. Il sorteggio ha determinato che ad aprire le danze saranno, nel primo singolare di domani, David Ferrer ed Alexander Zverev, mentre a seguire ci sarà il grande rientro di Rafael Nadal contro Philipp Kohlschreiber. Il piatto forte, dopo il doppio del sabato, si avrà domenica alle ore 11.00, quando si sfideranno proprio il maiorchino ed il NextGen tedesco.

Più sbilanciati appaiono gli ultimi due incontri. In Croazia-Kazakistan per i padroni di casa saranno in campo sia Marin Cilic che Borna Coric, che dovrebbero lasciare le briciole agli avversari. Considerando che i croati possono contare su un doppio del livello di Ivan Dodig e Nikola Mektic, la contesa dovrebbe chiudersi già al sabato: appare difficile infatti che Mikhail Kukushkin e Dmitry Popko possano tener testa ai singolaristi balcanici, così come identico discorso vale per Timur Khabibulin ed Aleksandr Nedovyesov in doppio.

La sfida tra USA e Belgio sula carta è a senso unico: Courier può scegliere i due singolaristi tra Isner, Querrey e Sock, ed in doppio potrà contare su Harrison, numero 17 al mondo. Dall’altro lato il Belgio si presenta in formazione praticamente obbligata: i due singolaristi saranno Runben Bemelmans e Joris De Loore, mentre il doppio potrebbe essere composto da Sander Gille e Joran Vliegen. Anche qui la contesa dovrebbe esaurirsi già al sabato.













