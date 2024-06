Parigi 2024, il Presidente della Repubblica consegna il Tricolore ai portabandiera olimpici e paralimpici

Nei Giardini del Quirinale si è svolta la Cerimonia di Consegna del Tricolore agli Alfieri Olimpici e Paralimpici: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato in custodia la bandiera italiana a Gianmarco Tamberi ed Arianna Errigo per le Olimpiadi di Parigi 2024, ed a Luca Mazzone ed Ambra Sabatini per le Paralimpiadi.

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha dichiarato: “L’Assemblea delle Nazioni Unite ha chiesto una tregua olimpica, sul modello dell’antica Grecia: non so se questo avverrà, perché si scontra con l’ottusità di chi scatena guerra, ma il messaggio che lancerete a Parigi è un messaggio di convivenza, di amicizia e di cooperazione. Io non faccio previsioni, ma sono certo che dedicherete tutto il vostro impegno nella lealtà sportiva, nel rispetto degli avversari, dei competitori, e farete tutto questo con lealtà, e questa sarà la vostra prima vittoria. Poi naturalmente auspico di vedere un pullman pieno di medagliati, ma sarà il comportamento che terrete che onorerà l’Italia“.

Arianna Errigo: “Essere qui è un’emozione immensa. Quando l’ho saputo non riuscivo a dormire, e con due bambini non è facile. Diventare mamma mi ha reso la vita difficile per incastrare tutto, tra figli ed allenamenti, ma ho creduto di potercela fare ed ora eccomi qui. Mi sento un’atleta più matura ed una mamma più felice“.

Gianmarco Tamberi: “Grazie, Presidente, di essere stato al nostro fianco agli Europei, che sono stati da record per l’Italia. Quando stavo uscendo a 2 metri e 29 avrà tremato, e io con lei, ma sapevo che non potevo non vincere l’oro. Sogno di portare la bandiera del Paese più unito al mondo. Ricevere da lei il Tricolore è un onore inimmaginabile. Siamo ambasciatori di perseveranza e volontà, le do la mia parola che faremo di tutto per sorprendervi e rendere orgoglioso lei e tutti gli italiani, lottando sempre fino in fondo. Le prometto che mai ci faremo schiacciare dalla paura di non farcela“.

Luca Mazzone: “Sono alla mia sesta Paralimpiade, ma ora essere Alfiere mi onora e mi riempie di orgoglio. Spero che torneremo qui, dopo le Paralimpiadi, con un pullman pieno di medaglie. Lo sport mi ha dato e ci ha dato tante opportunità. Voglio ringraziare alla fine due donne: mia madre, quando facevo nuoto da ragazzo, e mia moglie, che mi segue ora e si preoccupa sempre per me“.

Ambra Sabatini: “Sono qui con grande orgoglio ed emozione per ricevere la bandiera che porterò alle Paralimpiadi e prima di tutto voglio ringraziare di aver pensato a me. Come tutti gli azzurri e le azzurre, darò tutto per essere all’altezza. Approfitto di questa solenne occasione anche per lanciare un messaggio, dicendo che lo sport è il solo luogo al mondo dove volontà ed emozione vanno di pari passo“.

GLI ATLETI PRESENTI AL QUIRINALE

OLIMPIADI PARIGI 2024

Matteo Zurloni (arrampicata sportiva); Pietro Arese, Elena Bellò, Eloisa Coiro, Eseosa Fostine Desalu, Andy Diaz Hernandez, Zaynab Dosso, Sara Fantini, Ayomide Folorunso, Francesco Fortunato, Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Lamont Marcell Jacobs, Dalia Kaddari, Antonella Palmisano, Lorenzo Patta, Roberto Rigali, Alessandro Sibilio, Lorenzo Ndele Simonelli, Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu (atletica); Simone Avondetto e Letizia Paternoster (ciclismo); Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro (canoa kayak); Antilai Sandrini (breaking); Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati, Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Milena Baldassarri, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Laura Paris, Soffia Raffaeli e Alessia Russo (ginnastica); Alice Bellandi, Antonio Esposito, Odette Giuffrida, Manuel Lombardo, Christian Parlati, Matteo Piras, Gennaro Pirelli, Kim Polling, Aurora Russo, Assunta Scutto, Asya Tavano e Veronica Toniolo (judo e lotta); Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Verince e Francesca Zunino (nuoto artistico); Samuele Cottafava, Paolo Nicolai, Valentina Gottardi, Marta Menegatti e Alex Ranghieri (beach volley); Sergio Massidda e Antonino Pizzolato (pesi); Giorgio Malan, Elena Micheli (pentathlon moderno); Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Davide Di Veroli, Gabriele Cimini, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Arianna Errigo, Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile, Irene Vecchi, Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre (scherma); Alessandro Mazzara e Alessandro Clement Sorgente (skateboard); Simone Alessio, Vito Dell’Aquila e Ilenia Elisabetta Matonti (taekwondo); Federico Musolesi, Mauro Nespoli e Alessandro Paoli (tiro con l’arco); Verena Steinhauser (triathlon); Edoardo Bonazzi, Federico Nilo Maldini e Danilo Dennis Sollazzo (tiro a segno); Caterina Marianna Banti, Chiara Benini Floriani, Elena Berto e Bruno Festo (vela).

PARALIMPIADI PARIGI 2024

Eleonora Sarti, Giulia Pesci, Stefano Travisani (FITARCO), Ambra Sabatini, Marco Cicchetti, Monica Graziana Contrafatto, Ndiaga Dieng, Maxcel Amo Manu e Valentina Petrillo (FIPSES), Rosa Efomo De Marco (FIBA), Luca Mazzone, Mirko Testa, Francesca Porcellato e Claudia Cretti (FCI), Sara Morganti e Francesca Salvadé (FISE), Dong Dong Camanni (FISPIC), Luigi Beggiato, Alessia Berra, Carlotta Gilli, Riccardo Menciotti, Alessia Scortechini, Monica Boggioni (FINP), Donato Telesca (FIPE), Matteo Dei Rossi, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Beatrice Vio Grandis (FIS), Antonino Bossolo (FITA), Giada Rossi, Carlotta Ragazzini, Matteo Parenzan (FITET), Gianluca Iacus, Davide Franceschetti, Livia Cecagallina, Roberto Lazzaro (UITS), Giovanni Achenza, Veronica Yoko Plebani, Francesca Tarantello, Silvia Visaggi (FITRI).