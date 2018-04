Taekwondo, Mondiali Juniores 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X

Sarà composta da 18 atleti la pattuglia italiana che partirà alla volta di Hammamet, dove tra lunedì 9 e venerdì 13 aprile andranno in scena i Mondiali Junior 2018 di taekwondo. Dieci uomini e otto donne andranno a caccia delle medaglie iridate per consolidare la crescita di un movimento alle prese con un ampio ricambio generazionale per restituire all’Italia una rappresentanza importante alle prossime Olimpiadi. Alessia Sturari e Sofia Zampetti sulla carta sono in grado di far saltare il banco, ma anche Lorenzo Glaviano e Andrea Riondino dispongono di doti tecniche e mentali per ambire al podio.

Analizziamo dunque ai raggi X i 18 convocati italiani per i Mondiali Junior 2018 di Hammamet:

Alessandro Nocerino (-45 kg): secondo agli Europei cadetti 2016, è uno dei più giovani della comitiva e proverà a far saltare il banco nella categoria più leggera.

Cosimo Dell’Aquila (-48 kg): fratello di Vito, il più promettente atleta del panorama italiano del taekwondo, proverà a seguire le orme illustri di famiglia andando a caccia di una medaglia.

Alex Millefiori (-51 kg): dopo una fantastica carriera tra i cadetti col secondo posto agli Europei 2016 e le vittorie in Austria e in Croazia, si prepara al primo grande salto con l’obiettivo di mettersi in mostra e di strappare un risultato di prestigio.

Nicolas Legari (-54 kg): vincitore un anno fa in Slovenia e terzo nella President Cup. I suoi ottimi risultati nel 2017 gli consentono di sperare in un risultato importante.

Lorenzo Glaviano (-59 kg): vincitore agli Europei cadetti 2017, è uno degli uomini di punta della Nazionale e ha l’opportunità di mettersi alla prova tra i Junior con un gran bel sogno nel cassetto.

Gabriele Caulo (-63 kg): vanta già ottimi risultati in giro per l’Europa, tra cui le vittorie a Riga e in Serbia. Può davvero puntare ad una medaglia che darebbe ulteriore linfa alla sua crescita.

Andrea Riondino (-68 kg): secondo ai Mondiali e agli Europei cadetti 2017, arriva ad Hammamet con la consapevolezza di potersi giocare una medaglia anche tra i Junior per confermare la sua straordinaria crescita.

Samuele Baliva (-73 kg): secondo agli Europei di Bucarest un anno fa, partecipa al torneo a fari spenti, condizione perfetta per partire in sordina e farsi notare in corso d’opera.

Achille Cennami (-78 kg): uno dei migliori prospetti del ricambio generazionale azzurro. Vanta già ottimi risultati in Germania e in Polonia nella sua categoria di peso, in cui proverà a far saltare il banco.

Alexander Zadra (+78 kg): esponente di una famiglia ricca di giovani di talento, potrebbe portare a casa un risultato importante in una categoria in cui non abbondano gli atleti in grado di spiccare il volo.

Alessia Sturari (-42 kg): sei podi tra i cadetti, dodici podi in carriera in ambito internazionale. Un’atleta in rampa di lancio verso un grande risultato, che potrebbe arrivare già ad Hammamet.

Sofia Zampetti (-44 kg): per lei i podi sono addirittura 15, con due bronzi tra Europei e Mondiali nella categoria cadetti nel 2015. Il salto di qualità dell’azzurra passa attraverso un risultato di prestigio ai Mondiali Junior.

Ilhame Chafoui (-46 kg): vincitrice di recente nel Belgian Open, approda ad Hammamet con la consapevolezza di poter essere la classica variabile impazzita del torneo.

Gaia Gavarone (-49 kg): la giovane azzurra si è guadagnata la convocazione vincendo i Campionati Italiani a Olbia. Questa per lei sarà una tappa importante per fare esperienza e magari togliersi qualche importante soddisfazione.

Alessia Napolano (-52 kg): anche per lei Hammamet sarà un banco di prova prestigioso per confermare le ottime referenze nei suoi confronti e dare linfa ad una carriera in ascesa.

Sara Nuzzo (-55 kg): terza agli Europei cadetti 2017, compie il salto tra i Junior con l’obiettivo di confermarsi ai vertici nella sua categoria di peso.

Aliah Palma (-59 kg): reduce da un terzo posto agli Europei cadetti e nel Croatia Open, può davvero tentare di agguantare un buon piazzamento in una categoria senza pronostico.

Assunta Cennamo (-63 kg): numerosi podi nei tornei in giro per l’Europa, ma le è mancato finora il guizzo nelle grandi competizioni. Che sia arrivato il suo momento proprio ad Hammamet?













Foto: Facebook Sofia Zampetti