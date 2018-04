Taekwondo, German Open 2018: Vito dell’Aquila a caccia della vittoria ad Amburgo. Antonio Flecca e Cristina Gaspa puntano al podio

Il grande show del taekwondo fa tappa ad Amburgo con il German Open 2018, torneo di categoria G1 che andrà in scena sabato 7 e domenica 8 aprile e vedrà confrontarsi i migliori interpreti mondiali della disciplina, a caccia di un podio di prestigio e di punti preziosi per il ranking.

I partecipanti, infatti, sono consapevoli che il torneo rappresenta non soltanto un appuntamento importante per la conquista di un piazzamento onorevole, ma anche e soprattutto un ottimo viatico per migliorare la propria posizione nelle classifiche mondiali delle singole categorie e presentarsi al biennio che conduce verso Tokyo 2020 con un bottino di punti utile per contendersi a pieno titolo la qualificazione per i prossimi Giochi Olimpici.

La pattuglia italiana in Germania sarà piuttosto folta e include, tra gli altri, un atleta che promette di essere assoluto protagonista ad Amburgo. Vito Dell’Aquila, bronzo iridato in carica ai Mondiali di Muju 2017, sarà il principale favorito per la vittoria nella categoria -54 kg, dove tra l’altro ha già trionfato quest’anno nell’Egypt Open, torneo in cui ha messo in evidenza tutta la sua classe e i tanti progressi che potrebbero condurlo a breve verso la definitiva consacrazione.

Dell’Aquila a soli 17 anni si appresta a diventare il punto di riferimento del ricambio generazionale del taekwondo in Italia e attualmente è già a pieno titolo tra i migliori al mondo nella sua categoria. Ma l’enfant prodige azzurro è consapevole di dover migliorare ancora per fare la differenza nelle grandi competizioni e il torneo di Amburgo rappresenta l’ennesimo banco di prova per testarsi in vista dei prossimi appuntamenti che scandiranno la stagione 2018 del taekwondo.

Vito Dell’Aquila, però, non sarà l’unico italiano in grado di puntare al podio. Antonio Flecca (-58 kg) e Cristina Gaspa (-68 kg) hanno il talento necessario per far saltare il banco e rendere la vita difficile agli avversari, al pari di Licia Martignani, impegnata nella categoria -62 kg. Per Gianmarco Moschin (-68 kg) e Martina Corelli (-49 kg), invece, il German Open sarà l’ennesimo test per confermare i progressi e guadagnarsi la fiducia dello staff tecnico, sempre più convinto del loto talento ma in attesa di un salto di qualità che potrebbe arrivare di qui a breve per rendere sempre più competitiva la pattuglia azzurra in chiave Tokyo.













Foto: Facebook Vito Dell’Aquila