Taekwondo, Mondiali Junior Hammamet 2018: Cosimo Dell’Aquila e Sofia Zampetti ad un passo dal podio, fuori al primo turno Alessia Sturari e Alessandro Nocerino

Due azzurri ad un passo dal podio nella prima giornata di gare dei Mondiali Junior 2018 di taekwondo, in programma ad Hammamet fino a venerdì 13 aprile. L’avventura di Cosimo Dell’Aquila e di Sofia Zampetti si è fermata ai quarti di finale, quando ormai sarebbe bastata soltanto un’altra vittoria per garantirsi la chance di salire almeno sul terzo gradino del podio e conquistare una prestigiosa medaglia iridata.

Sofia Zampetti, galvanizzata dalla conquista del pass per gli Youth Olympic Games 2018 di Buenos Aires, ha messo in mostra tutto il suo talento nella categoria -44 kg, superando al primo turno la spagnola Gloria Ruiz Navarro con un netto 23-3 e ripetendosi negli ottavi di finale contro la filippina Abigail Faye Valdez, sconfitta con un perentorio 20-8. Ai quarti, tuttavia, la britannica Jordyn Smith ha battuto 23-6 l’azzurra, lasciandola fuori dal podio.

Stessa sorte per Cosimo Dell’Aquila, autore di una prestazione estremamente solida nella categoria -48 kg. Il giovane talento azzurro, fratello del più celebre Vito, ha sconfitto nei preliminari il libico Sulayman Alquade per 14-10 e ha superato poi con un netto 45-27 agli ottavi il libanese Raphael Koudsi, guadagnanosi il pass per i quarti, dove il fortissimo russo Dmitrii Shishko ha prevalso per 26-14 spezzando il sogno di Dell’Aquila di conquistare la medaglia ai Mondiali.

Per Sofia Zampetti e Cosimo Dell’Aquila resta comunque la consapevolezza di una straordinaria competitività ad alti livelli con i pari categoria, a conferma del talento delle nuove generazioni azzurre, a cui sono affidate le chiavi di un ricambio che dovrà sancire la rinascita del taekwondo in Italia in chiave Tokyo 2020.

Si è interrotta al primo turno, invece, l’avventura di Alessandro Nocerino, sconfitto 29-8 dal coreano Jang Hoe Lee nella categoria -45 kg, e di Alessia Sturari, battuta per 35-5 nei -42 kg dalla spagnola Adriana Cerezo Iglesias.

Di seguito, tutti gli incontri disputati dagli azzurri nella prima giornata dei Mondiali Junior 2018 ad Hammamet:

Quarti di finale

-44 kg: Sofia Zampetti – Jordyn Smith (GBR) 6-23

-48 kg: Cosimo Dell’Aquila – Dmitrii Shishko (RUS) 14-26

Ottavi di finale

-48 kg Cosimo Dell’Aquila – Raphael Koudsi LBN 45-27

-44 kg: Sofia Zampetti – Abigail Faye Valdez (PHI) 20-8

Incontri preliminari

-45 kg Alessandro Nocerino – Jang Hoe Lee (KOR) 8-29

-48 kg Cosimo Dell’Aquila – Sulayman Alquade (LBA) 14-10

-42kg: Alessia Sturari – Adriana Cerezo Iglesias (ESP) 5-35

-44 kg: Sofia Zampetti – Gloria Ruiz Navarro (ESP) 23-3













mauro.deriso@oasport.it

Foto: FITA