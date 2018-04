Siviglia-Bayern Monaco: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Torna lo spettacolo della UEFA Champions League, con l’andata dei quarti di finale che ci offrirà l’inedita sfida tra Siviglia e Bayern Monaco. Gli spagnoli hanno stupito tutti riuscendo ad eliminare il Manchester United di José Mourinho e tornano così ai quarti dopo ben 60 anni. Dall’altra parte i tedeschi hanno invece asfaltato il Besiktas, approdando così per la settima volta consecutiva ai quarti. Bayern che partirà quindi con i favori del pronostico, ma la squadra di Vincenzo Montella proverà a sfruttare il fattore campo per riuscire nell’impresa. Siviglia-Bayern Monaco si giocherà martedì 3 aprile all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán con calcio di inizio alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Premium Sport e in diretta streaming su Premium Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

Andata quarti di finale Champions League

Martedì 3 aprile

Siviglia-Bayern Monaco, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ore 20.45

PROBABILI FORMAZIONI

Partiamo dal Siviglia con Montella che dovrà rinunciare allo squalificato Banega, mentre in attacco Ben Yedder dovrebbe partire titolare, con Muriel in panchina. Per il resto formazione tipo con la difesa a quattro formata da Mercado, Kjaer, Lenglet e Escudero, mentre a centrocampo spazio a Pizarro.

Per quanto riguarda il Bayern, Heynckes non potrà contare sull’infortunato Coman, ma dovrebbe riavere a disposizione Vidal. In attacco a fianco di Lewandowski, dovrebbero partire titolari Muller e Ribery, con James Rodriguez e Javi Martinez a centrocampo. Anche qui classica difesa a quattro con Kimmich, Boateng, Hummels e Alaba.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro, N’Zonzi; Sarabia, Vazquez, Correa; Ben Yedder

BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; James Rodriguez, Javi Martinez, Vidal; Muller, Lewandowski, Ribery

Foto: Twitter FC Bayern München