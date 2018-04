Serie A, Sampdoria-Genoa 0-0: derby a reti bianche. Roma-Fiorentina 0-2, crollo dei giallorossi con sfortuna

Dopo la vittoria della Juventus a Benevento, si sono giocati altri tre anticipi della 31^ giornata di Serie A. Tracollo della Roma in casa contro la Fiorentina: 2-0 dei viola che infilano la sesta vittoria consecutiva e sono in lotta per un posto in Europa League, brutto passo falso per i giallorossi dopo la sconfitta di Barcellona che rischia di compromettere l’accesso alla prossima Champions League. I ragazzi di coach Eusebio Di Francesco sono stati molto sfortunati (hanno colpito tre pali e Nainggolan si è divorato un gol). Benassi porta subito avanti gli ospiti: al 7′ insacca di piatto un ottimo assist di Saponara da fondo area. Poco più tardi Simeone si inventa un gran gol saltando di netto Manolas, respingendo di spalla il raddoppio di Peres e sorprendendo Alisson in scivolata.

Il derby della Lantera finisce 0-0. Genoa e Sampdoria non si fanno male: il Grifone conquista un punto importante in ottica salvezza, ormai sempre più vicina, mentre i blucerchiati rimangono al nono posto in classifica e sono comunque in piena corsa per continuare a sperare in un posto nella prossima Europa League. La partita è stata molto intensa ed equilibrata, l’agonismo non è mai mancato ma non ci sono state grosse occasioni da rete.

SPAL e Atalanta pareggiano 1-1: Cionek porta in vantaggio i ferraresi al 39′, De Roon pareggia su rigore al 78′. Punto fondamentale per gli emiliani in ottica salvezza (+3 sul Crotone e +5 sul Verona), l’Atalanta scivola invece in ottava posizione ma l’Europa League è sempre possibile.













(foto pagina Facebook AS Roma)