Volley femminile, Semifinali Playoff Scudetto 2018: Conegliano surclassa Scandicci e vola sul 2-0, show Fabris e Folie

Conegliano è sempre più vicina alla Finale Scudetto di volley femminile. Le Pantere hanno sconfitto Scandicci per 3-1 (17-25; 25-19; 25-16; 25-19) nella gara2 delle semifinali playoff e si sono portate avanti 2-0 nella serie: ora avranno l’occasione per chiudere i conti al Mandela Forum di Firenze, in caso di sconfitta avranno poi una chance importante per festeggiare di fronte al proprio pubblico. Le ragazze di coach Santarelli sono riuscite a conquistare una vittoria di lusso contro le toscane che non riescono a prendere le misure alle venete: dopo aver perso il primo set, le padrone di casa si sono letteralmente scatenate e hanno dominato la partita con tutta la loro classe.

La Imoco, fresca della qualificazione alla Final Four della Champions League, ha fatto la differenza grazie all’opposto Samanta Fabris (22 punti) e alla prestazione granitica di un’indemoniata Raphaela Folie (7 muri per 15 punti totali) affiancata al centro da Laura Melandri e Anna Danesi, doppia cifra anche per i martelli Kimberly Hill (18) e Samantha Bricio (13). Scandicci sta pagando le difficoltà del giovane opposto Isabella Haak che, dopo una regular season da record, si è un po’ spenta nei playoff: 15 punti per la svedese ma stentano anche le schiacciatrice Bethania De La Cruz (10) e Lucia Bosetti (6), da annotare i 4 muri di Valentina Arrighetti.













(foto Roberto Muliere)