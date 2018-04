Benevento-Juventus 2-4, i bianconeri allungano in testa alla Serie A. Decide la tripletta di Dybala

La Juventus ha sconfitto il Benevento per 4-2 nell’anticipo della 31^ giornata di Serie A e allunga in testa alla classifica: ora i bianconeri hanno sette punti di vantaggio sul Napoli che domani pomeriggio sfiderà il Chievo al San Paolo. I Campioni d’Italia hanno faticato più del previsto contro il fanalino di coda ma sono riusciti a spuntarla al termine di una settimana caratterizzata dalla pesante sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. Decisiva la tripletta di un fenomenale Paulo Dybala.

I ragazzi di Max Allegri l’hanno risolta nel quarto d’ora finale: Dybala trasforma il calcio di rigore concesso al 74′ per fallo di Viola su Higuain, all’82’ Douglas Costa si rende protagonista di una serpentina che manda a spasso la difesa giallorossa. I campani erano stati bravi a tenere botta fino alla rete risolutrice firmata dal bomber bianconero: dopo il vantaggio di Dybala al 16′ (sinistro a giro imprendibile su invito di Cuadrado), Diabatè aveva risposto al 24′. Lo schema si era riproposto successivamente: Dybala trasforma il calcio di rigore concesso in pieno recupero di primo tempo per un contatto tra Pjanic e Djimsiti, Diabatè pareggiava al 51′ con un gran colpo di testa su corner battuto da Viola.















(foto pagina Facebook Paulo Dybala)