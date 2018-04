Volley, Europei U18 2018 – L’Italia parte alla grande, Ucraina sconfitta 3-0: Tommaso Stefani scatenato

Ottimo esordio per l’Italia agli Europei U18 di volley maschile. A Puchov (Slovacchia) gli azzurrini hanno sconfitto l’Ucraina per 3-0 (25-17; 25-22; 25-15) in appena 66 minuti di gioco. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno dimostrato tutta la loro superiorità nei confronti di Uryvkin e compagni.

A fare la differenza uno scatenato Tommaso Stefani, autore di 20 punti (60% in attacco, 2 muri e 3 aces). Ottima prestazione anche del martello Alessandro Michieletto (12 punti, 2 aces con il 48% in fase offensiva) affiancato da Piervito Disabato (9), Damiano Catania il libero (importante 75% in ricezione), sestetto completato da Alessandro Gianotti, Ludovico Scardia (entrato al posto di Nicola Cianciotta) e Leonardo Ferrato.

Nella altre partite del girone la Russia ha sconfitto la Slovacchia per 3-0, il Belgio ha battuto la Francia per 3-1. Domani gli azzurrini torneranno in campo per sfidare la Russia in un incontro già decisivo per la qualificazione alle semifinali.













(foto CEV)