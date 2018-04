Scherma, Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018: l’Italia apre con l’argento di Davide Di Veroli nella spada

L’Italia apre con una medaglia d’argento i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Verona. A salire sul podio iridato è stato Davide Di Veroli nella prova individuale della spada maschile dedicata agli Under 20. Restano i rimpianti per l’azzurro, che è stato sconfitto solamente alla stoccata nel minuto supplementare (con priorità a favore di Di Veroli) per 14-13 dal francese Midelton.

In precedenza il giovane spadista azzurro aveva superato in semifinale l’ungherese Tamas Mate Koch nettamente per 15-5. Il magiaro si è consolato mettendosi al collo la medaglia bronzo, stesso risultato del francese Lilian Nguefack, sconfitto nel derby transalpino da Midelton per 15-11.

Negli ottavi si era interrotto il cammino di Valerio Cuomo, battuto all’ultima stoccata per 15-14 dal russo Ivan Limarev, poi battuto ai quarti da Di Veroli per 15-10. Al secondo turno erano stati eliminati Giacomo Paolini e Gianpaolo Buzzacchino.

Azzurre lontane dal podio, invece, nella prova di spada femminile sempre dedicata alla categoria Under 20. La migliore è stata Federica Isola, sconfitta negli ottavi di finale dalla rumena Bianca Benea con il punteggio di 15-13. Eliminate ai sedicesimi Alessandra Bozza e Federica Cagnin, mentre ha perso al primo turno Eleonora De Marchi.

La medaglia d’oro è andata alla russa Anastasia Soldatova, che ha sconfitto in finale la polacca Julia Falinska per 15-11. Sul podio anche le ungheresi Kinga Nagy ed Emma Borsody.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Augusto Bizzi per Federscherma