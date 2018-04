Scherma, Coppa del Mondo 2018: l’Italia sfiora il podio nel GP di Seul. Montano, Curatoli e Gregorio eliminati ai quarti

L’Italia sfiora il podio nel Grand Prix di sciabola a Seul, ultimo appuntamento della fase invernale della Coppa del Mondo di scherma. Aldo Montano, Luca Curatoli e Rossella Gregorio vengono eliminati nei quarti di finale, nell’assalto che assegnava un posto sul podio nella prova asiatica.

Nella prova femminile successo per l’ucraina Olga Kharlan, che ha superato l’ungherese Anna Marton con il punteggio di 15-7. Sul podio ci salgono anche la rumena Bianca Pascu (ko 15-14 con Kharlan) e la tedesca Anna Lembach (15-8 con Marton).

Come detto sopra Rossella Gregorio ha sfiorato il podio, venendo sconfitta nei quarti da Anna Limbach all’ultima stoccata con il punteggio di 15-14. Negli ottavi si era fermata Martina Criscio, eliminata da Bianca Pascu, mentre in precedenza la pugliese aveva superato nel derby tutto azzurro Rebecca Gargano (15-10). Sorteggio molto sfortunato per Irene Vecchi ed Arianna Errigo, ko rispettivamente con Mariel Zagunis (15-12) ed Anna Marton (15-10).

In campo maschile piccola delusione per i padroni di casa. A trionfare è stato l’ungherese Aron Szilagyi che ha sconfitto in finale il coreano Kim Junghwan per 15-7. Sul podio ci salgono anche l’americano Eli Dershwitz e il russo Karel Ibragimov, entrambi ko in semifinale con il punteggio di 15-13.

Quarti di finale fatali anche per gli azzurri. Aldo Montano è stato sconfitto da Dershwitz per 15-12, mentre Luca Curatoli si è arreso per 15-9 da Ibragimov.













Foto: Augusto Bizzi per Federscherma