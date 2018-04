Tennis, ATP Masters 1000 Miami 2018: John Isner rimonta e batte Alexander Zverev in tre set

Il sogno americano di John Isner si è avverato: lo statunitense ha battuto in rimonta il tedesco Alexander Zverev nella finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami, in Florida. Il punteggio recita 6-7 (4) 6-4 6-4 al termine di una battaglia sportiva durata esattamente 150 minuti.

Nel primo set il tie break è stato il giusto epilogo di una partita nella quale non ci sono stati break: tante però le occasioni non sfruttate, soprattutto dallo statunitense, che si è procurato tre palle break nel secondo game e due nel sesto, ma il tedesco si è sempre salvato, risalendo per due volte dal 15-40. L’unica occasione non sfruttata dal tedesco invece, nei vantaggi del quinto gioco. Il tie break poi è stato a fasi alterne: dopo il 2-2 iniziale, cinque minibreak consecutivi, con Zverev che va sul 5-4 e poi chiude 7-4 sfruttando i due servizi.

Nel secondo set l’equilibrio continua, tanto che fino al 4-4 tutti i giochi si sono risolti a favore del giocatore al servizio, poi Zverev, che nella partita aveva perso soltanto due punti in battuta, cede il servizio ai vantaggi del nono game, sull’unico break point concesso all’avversario. Nel decimo gioco il tedesco non sfrutta due break point, poi Isner, al secondo set point chiude 6-4.

Nella partita decisiva Zverev rischia più volte di capitolare: nel terzo game Isner non sfrutta un break point, poi nel quinto gioco il tedesco va sotto 0-40, ma si salva annullando altre quattro palle break. Nel nono game però lo statunitense riesce finalmente ad operare lo strappo a 15, chiudendo nel decimo gioco, dopo aver infilato sei punti consecutivi.













Foto: Profilo Facebook John Isner

