Scherma, Mondiali Cadetti e Giovani 2018: Italia campione del mondo nella spada femminile! Azzurri di bronzo al maschile

Arrivano altre due medaglie azzurre nella spada ai Mondiali Cadetti e Giovani di scherma, in corso di svolgimento a Verona. L’Italia conquista la medaglia d’oro nella gara a squadre femminile Under 20 e il bronzo in quella maschile. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata.

Partiamo dalla gara femminile, dove Federica Isola, Beatrice Cagnin, Eleonora De Marchi ed Alessandra Bozza si laureano campionesse del mondo grazie alla vittoria con la Romania con il punteggio di 45-31. Il quartetto azzurro aveva aperto superando per 44-39 la Cina. Poi è arrivato un assalto complicato con il Canada, con le azzurre che sono riuscite a trovare la stoccata al minuto supplementare, imponendosi per 39-38. Le nostre portacolori hanno poi superato la Svizzera per 45-42 e travolto in semifinale 45-25 la Russia, che conquisterà poi il bronzo con la vittoria per 45-27 sull’Ucraina. L’Italia completa così la doppietta stagionale e dopo l’oro europeo fa suo anche quello iridato.

Nella gara maschile invece il quartetto formato da Davide Di Veroli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino e Giacomo Paolini sale sul terzo gradino del podio dopo aver superato nella finale per il bronzo Israele per 45-30. Gli azzurri avevano aperto con la vittoria per 45-28 con l’Olanda, poi sono arrivati i successi con il Brasile per 45-34 e con il Giappone per 45-36, che li hanno portati in semifinale, dove sono stati però sconfitti per 45-41 dalla Francia.

Foto: Augusto Bizzi