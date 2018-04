Salisburgo-Lazio, ritorno quarti Europa League 2018: dove vederla in tv? L’orario e il programma completo

Giovedì 12 aprile, alle ore 21.05 la Lazio si gioca il suo futuro europeo: i biancocelesti saranno ospiti del Salisburgo nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo il 4-2 in proprio favore maturato nella gara d’andata all’Olimpico di Roma. La Lazio potrebbe anche permettersi di perdere con una rete di scarto.

Purtroppo i due gol subiti all’andata sono molto pesanti, perché presi in casa: per questo motivo la Lazio deve stare attenta, magari tentando di pungere in avanti per restituire al mittente le due marcature. Ai biancocelesti infatti una sconfitta con due reti di scarto andrebbe bene soltanto segnando almeno tre reti.

I tifosi laziali ancora non sanno se potranno vedere in chiaro i loro beniamini: il palinsesto di TV8 ancora non specifica se lo spazio dedicato all’Europa League sarà occupato dalla gara dei capitolini o se ci sarà una diretta con vari rimpalli di linea tra i quattro campi impegnati. Di certo la sfida sarà visibile su Sky Sport in tv e su Sky Go in streaming.

OA Sport, come al solito, vi offrirà la diretta live testuale integrale della partita con tanto di pagelle live. Di seguito il programma completo della sfida valevole per il passaggio alle semifinali del secondo torneo continentale per club.

Giovedì 12 aprile, ore 21.05

Salisburgo (Aut) – Lazio

diretta tv su Sky Sport

diretta streaming su Sky Go

diretta testuale su OA Sport













Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it