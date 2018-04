Blandamura-Murata, Mondiale WBA pesi medi: quando si combatte e su che canale vederlo in tv? Il programma e l’orario

Emanuele Blandamura è pronto per affrontare Ryota Murata nel Mondiale WBA dei pesi mesi: sul ring di Yokohama (Giappone) i due pugili si sfideranno per la cintura mondiale di una delle quattro sigle più prestigiose. Domenica 15 aprile è il giorno che il 38enne aspettava da tutta una vita, è l’incontro che voleva a tutti i costi, l’occasione attesa per vent’anni e che ora si palesa: in casa del Campione del Mondo in carica, di fronte a 17000 spettatori che tiferanno quasi esclusivamente per il nipponico, Lele proverà l’impresa per riportare in Italia il titolo iridato ed entrare di diritto nella leggenda della boxe italiana.

Emanuele Blandamura partirà sfavorito contro il Campione Olimpico di Londra 2012 ma ha tutte le carte in regola per potersela giocare, si è preparato meticolosamente e crede fermamente nella possibilità di battere il coriaceo Ryota Murata. Dopo De Carolis, l’Italia avrà una grande chance per tornare sul tetto del Pianeta, questa volta nella categoria dei pesi dove l’agilità regalerà grande spettacolo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Emanuele Blandamura vs Ryota Muta, match valido per la cintura mondiale WBA dei pesi mesi. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono otto ore avanti rispetto a noi).

DOMENICA 15 APRILE:

12.45-14.00 (circa) Emanuele Blandamura vs Ryota Murata

N.B. Orario da confermare in settimana

EMANUELE BLANDAMURA vs RYOTA MURATA: MONDIALE WBA PESI MESI. COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Emanuele Blandamura vs Ryota Muta, match valido per la cintura mondiale WBA dei pesi mesi. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport