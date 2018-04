LIVE Salisburgo-Lazio, Europa League in DIRETTA: 4-1, biancocelesti eliminati

CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI SALISBURGO-LAZIO

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Salisburgo-Lazio, ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2018. I biancocelesti vanno a caccia delle semifinali della seconda competizione continentale per importanza: dopo la vittoria per 4-2 conquistata all’Olimpico, i ragazzi di coach Simone Inzaghi devono difendere il doppio vantaggio nella tana dell’ostica formazione austriaca che cercherà la rimonta di fronte al proprio pubblico.

I capitolini partiranno comunque con tutti i favori del pronostico, desiderosi di proseguire la propria avventura in Europa: ci sono tutte le carte in regola per fare la differenza e raggiungere un obiettivo prestigioso. Qualche dubbio sulla formazione visto che domenica sera si giocherà il derby con la Roma e la speranza è proprio quella di emulare i giallorossi che martedì hanno rimontato il Barcellona in Champions League.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Salisburgo-Lazio, ritorno dei quarti di finale dell'Europa League 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.05. Buon divertimento a tutti.













Grazie a tutti per averci seguito.

FINISCE QUI. SALISBURGO-LAZIO 4-1, biancocelesti clamorosamente eliminati.

90+4′ Felipe Anderson la mette in mezzo ma non trova un compagno. Niente da fare.

90+2′ Cartellino giallo per Ramalho che ha allontanato il pallone.

90+2′ Lancio lungo per Immobile che però commette fallo.

90+1′ Se ne va il primo minuto…

Quattro minuti di recupero.

90′ Lukaku guadagna il calcio d’angolo. Sugli sviluppi Lulic cerca l’uno contro uno ma non passa.

89′ Lazio con la forza della disperazione ma mancano le energie.

87′ Il Salisburgo amministra facilmente la situazione, i biancocelesti non hanno più la forza per provarci.

85′ Felipe Anderson sbaglia totalmente il cross. Lazio in bambola.

84′ Ultimo cambio per il Salisburgo. Esce Yabo, entra Minamino.

83′ Un rimpallo fortunoso spedisce Immobile a tu per tu con Walke che lo travolge, sarebbe calcio di rigore ma purtroppo Ciro era partito in offside.

82′ I biancocelesti ci provano con il cuore ma non stanno creando delle importanti occasioni.

79′ Lazio all’arrembaggio, ora i biancocelesti sembrano più convinti, serve un gol per regalarsi altri 30 minuti.

77′ Entra Nani, esce Leiva. Lazio all’assalto almeno per i supplementari.

SALISBURGO-LAZIO 4-1. Ora i biancocelesti sono obbligati a segnare un gol (senza subirne) per andare ai supplementari.

76′ GOL. Lainer di testa su calcio d’angolo. Partita folle. Il Salisburgo si è scatenato in un quarto d’ora.

Ora la Lazio è costretta a segnare! Il Salisburgo al momento è in semifinale! I biancocelesti sono fuori al momento, in totale difficoltà fisica. Serve un’impresa.

SALISBURGO-LAZIO 3-1.

74′ GOL. Hwang. Clamoroso errore difensivo di Lulic e de Vrij, il pallone passa e Hwang piazza il diagonale vincente.

SALISBURGO-LAZIO 2-1. Ora è tutto riaperto. Agli austriaci serve il 3-1 per eliminare la Lazio, i biancocelesti devono stringere i denti!

73′ GOL. Haidara dalla lunga distanza trova la rete del vantaggio.

72′ NOOOOOOOO! Luis Alberto si è divorato un gol pazzesco! Luis Felipe scatenato in contropiede, passa il pallone al compagno solo davanti al portiere e la calcia tra le mani di Walke.

70′ Ultimi venti minuti di gioco. Il Salisburgo ha bisogno di due gol (senza subirne) per passare il turno, la Lazio sta soffrendo la verve degli austriaci ma deve provare a difendersi con le unghie e con i denti.

69′ Esce Milinkovic-Savic, entra Felipe Anderson. Secondo cambio per la Lazio.

68′ La Lazio sta perdendo campo, il Salisburgo continua a spingere a caccia del gol che riaprirebbe tutto.

66′ BRIVIDOOOOOOOOOOOOOOO! Schlager ha colpito il palo con un missile dalla lunga distanza. E ora il Salisburgo prende coraggio.

65′ Non ci sono pericolosi sul calcio di punizione.

65′ Cartellino giallo anche per Luis Felipe su Hwang al limite dell’ara. Biancocelesti troppo fallosi, Felipe salterà anche la prossima partita.

64′ Cartellino giallo per Lucas Leiva, fallo su Schlager.

62′ La Lazio ha preso fiducia e cerca una nuova rete per chiudere definitivamente i conti. Al momento il Salisburgo deve segnare due gol per passare il turno.

60′ Primo cambio per la Lazio. Entra Lukaku, esce Basta.

60′ Cartellino giallo per Ulmer, ha tirato giù Lulic che stava ripartendo veloce da centrocampo.

58′ Annullato un gol a Immobile. Ravvisato fuorigioco millimetrico sull’assist di Luis Alberto.

SALISBURGO-LAZIO 1-1. Tutto da rifare.

56′ Pareggio immediato del Salisburgo con Dabbur. Calo di attenzione della Lazio, azione personale dell’attaccante al limite dell’area, tiro improvviso e trova la rete.

SALISBURGO-LAZIO 0-1.

55′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! IMMOBILEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! L’ha messaaaaaaaaaa! Lazio vicinissima alle semifinali! Splendido pallone di Luis Alberto, l’accattante scatta sul filo del fuorigioco all’altezza della trequarti, arriva solo davanti al portiere e tira un missile all’incrocio.

54′ Passano i minuti, tutto ossigeno per la Lazio che non brilla in attacco ma continente bene il possesso palla avversario.

52′ Il Salisburgo sta cercando di manovrare ma i biancocelesti non concedono grossi varchi.

49′ Immobile viene cercato in profondità ma il portiere interviene in maniera provvidenziale. Ciro ha cercato un pallonetto ma non gli è riuscito.

48′ Lazio un po’ troppo dietro la linea della palla, stanno lasciando giocare gli austriaci.

46′ Salisburgo subito all’arrembaggio.

INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Non c’è recupero. FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. SALISBURGO-LAZIO 0-0, biancocelesti a 45 minuti dalle semifinali di Europa League.

43′ NOOOOOOOOOOOOOOOOO! IMMOBILEEEEEEEEEEEEE! Paratona di Walke sul tiro di Ciro da pochi metri dopo un’azione prolungata al limite dell’area.

40′ Bellissima scodellata di Basta per Ciro Immobile che in area cerca un difficilissimo sinistro al volo, non trova il pallone.

39′ Basta troppo lezioso sulla destra, arriva fino in fondo ma il suo cross viene murato. La Lazio prova a rimanere in attacco.

37′ Il Salisburgo si distingue per il possesso palla ma è poco produttivo, la Lazio controlla senza particolari patemi d’animo.

35′ Lucas Leiva! Sontuoso anticipo su Yabu che stava andando al tiro dal limite da posizione pericoloso. Sul calcio d’angolo seguente svetta ancora lui, concede un altro corner ma la Lazio non corre pericoli.

34′ I biancocelesti stanno creando davvero poco ma allo stesso tempo non corrono grossi pericoli.

32′ La linea difensiva della Lazio non sbaglia un colpo, i calci lunghi degli austriaci non fanno paura.

30′ Se n’è andata la prima mezz’ora, la Lazio controlla senza particolari patemi il doppio vantaggio raccolto all’Olimpico.

28′ La Lazio è ben accorta e sta facendo una difesa strenua che non concede grosse occasioni agli avversari. Sta succedendo poco in campo, è una partita molto tattica.

26′ Gli austriaci ora provano a sfondare la linea difensiva dei biancocelesti che devono stare ben attenti.

24′ Il Salisburgo sta aumentando la pressione e il pubblico si scalda, la Lazio ha poi un’occasione per il contropiede ma la sciupa.

22′ Leiva cerca un taglio per Immobile ma il pallone è troppo lungo.

20′ Bravo Immobile che va via sulla destra e viene tirato giù da Ulmer. Intervento da cartellino giallo ma l’arbitro non lo sventola. Sugli sviluppi della punizione non succede nulla di rilevante.

18′ Calcio di punizione per la Lazio sulla trequarti, fallo di Yabo su Lulic. Luis Alberto prova a metterla in mezzo ma non trova i compagni.

17′ Il Salisburgo sta cercando di fare allargare la difesa della Lazio ma per il momento non ci sta riuscendo.

15′ Tiro improvviso di Leiva dal limite dell’area, deviazione in angolo.

13′ Il Salisburgo prova a sorprendere la retroguardia della Lazio che però non concede grandi spazi.

11′ Ritmi molto bassi, anche il pressing del Salisburgo non è asfissiante, tutto buono per la Lazio che non deve neanche strafare.

9′ La Lazio prova a manovrare, per il momento i biancocelesti non hanno mai affondato il colpo. Dabbur a terra dopo un contrasto aereo con De Vrij.

7′ Fase di studio a centrocampo, la Lazio deve stare attenta alle fiammate degli avversari.

5′ Strakoshaaaaa miracolooooooooooo! Hwang taglia benissimo in profondità, calcia direttamente in porta ma l’estremo difensore della Lazio non si fa trovare impreparato.

3′ De Vrij guida bene una linea difensiva alta della Lazio che si copre molto bene.

1′ La Lazio inizia facendo buon possesso, non vuole dare coraggio agli avversari.

21.07 INIZIA LA PARTITA. Primo possesso per la Lazio.

21.05 Ritardo sull’inizio della partita, ci sono alcuni palloncini in campo.

21.04 Attenzione anche ai tanti diffidati della Lazio. Stadio pieno e caldo.

21.00 Squadre in campo, ormai è tutto pronto.

20.55 Mancano dieci minuti all’inizio della partita.

20.50 Il Salisburgo ha rimontato soltanto una volta quando si è trovato sotto di due gol dopo il match d’andata (contro lo Sporting Lisbona nel 1994).

20.46 Il Salisburgo non perde in casa da ben 6 partite europee (4 vittorie e 2 pareggi) tra l’altro senza subire mai gol. La Lazio ha invece perso 2 delle ultime 3 trasferte.

20.42 La Lazio è una macchina da gol in Europa League: 3,45 di media a match, i migliori in assoluto.

20.38 L’unico precedente alla Red Bull risale alla fase a gironi dell’Europa League 2010 quando vinsero gli austriaci per 2-1.

20.35 Trenta minuti all’inizio della partita.

20.30 Il Salisburgo non deve essere sottovalutato, Hwang e Dabbur davanti spingeranno tantissimo.

25.25 Simone Inzaghi non ha comunque operato un turn-over importante in vista del derby e schiera la formazione migliore per andare a caccia della semifinale. Ciro Immobile unica punta a caccia di gol con Luis Alberto alle spalle, torna Parolo a centrocampo.

20.20 Si gioca alla Red Bull Arena, il pubblico sarà molto caldo e ostile, i ragazzi di Simone Inzaghi dovranno essere bravi a non farsi intimorire.

20.15 Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.05. La Lazio vuole tornare a giocare una semifinale europea dopo 15 anni ma l’attenzione è anche verso l’attesissimo derby di domenica.

20.10 I biancocelesti partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare la formazione austriaca che cerca la rimonta.

20.07 La Lazio ha vinto il match d’andata per 4-2. Si qualifica alle semifinali se: vince, pareggia, perde con un gol di scarto, perde con due gol di scarto ma segnando almeno 2 reti. Con la sconfitta per 2-4 si andrebbe ai supplementari.

20.02 FORMAZIONE UFFICIALE SALISBURGO:

Walke; Ulmer, Caleta-Car, Ramalho, Lainer; Berisha, Schlager, Haidara; Yabo; Hwang, Dabbur.

20.00 FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO:

Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

20.00 Buonasera. Alle 21.05 inizierà Salisburgo-Lazio, ritorno dei quarti di finale dell’Europa League.

