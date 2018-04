Karate, Campionati Italiani Kumite 2018: programma, orari e tv. Il calendario e le date

Non mancherà proprio nessuno. Tutti i migliori atleti del Bel Paese saliranno sul tatami del PalaPellicone, al Lido di Ostia, per andare a caccia del titolo italiano in occasione dei Campionati Assoluti 2018 di kumite, in programma sabato 14 e domenica 15 aprile.

Gli atleti iscritti sono 616 e gareggeranno in 11 differenti categorie di peso, cinque femminili e sei maschili, con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio e conquistare la scena in Italia nel confronto con i propri connazionali.

Sara Cardin (-55 kg) e Luigi Busà (-75 kg) partiranno nettamente con i favori del pronostico nelle loro categorie di peso e cercheranno di confermare la propria leadership nazionale, ormai consolidata nell’ultimo decennio.

L’attesa coinvolge anche Silvia Semeraro (-68 kg), Angelo Crescenzo (-60 kg) e Simone Marino, impegnato nell’insolita categoria dei -94 kg.

La sfida più interessante potrebbe vedere a confronto Gianluca De Vivo e Luca Maresca, due atleti di caratura internazionale che si contenderanno la vittoria nei -67 kg.

Le gare prenderanno il via sabato 14 aprile alle ore 9.00 e proseguiranno fino a sera, per poi riprendere il giorno seguente, domenica 15 aprile, nelle stesse fasce orarie. Per ora non è prevista una copertura televisiva della competizione.

PROGRAMMA E ORARIO

Sabato 14 aprile

Ore 9.00-20.00: eliminatore, ripescaggi, semifinali e finali

Domenica 15 aprile

Ore 9.00-20.00: eliminatore, ripescaggi, semifinali e finali













Foto: Fijlkam