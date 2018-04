Salisburgo-Lazio: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo dei quarti di Europa League

Giovedì 12 aprile, alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim (ore 20.45), la Lazio di Simone Inzaghi va a caccia della semifinale nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2018.

I biancocelesti, dopo aver vinto l’andata 4-2 allo Stadio Olimpico di Roma, cercano di completare l’opera sul campo degli austriaci per dare seguito alle ottime prestazioni in ambito continentale e rappresentare al meglio possibile il Bel Paese in questa manifestazione. Immobile, Luis Alberto, Lulic e Felipe Anderson saranno le frecce nella faretra di Inzaghi.

Il match, comunque, non sarà facile. Il Salisburgo ha dimostrato a Roma grandi qualità ed organizzazione. Il successo, nel turno precedente, contro il Borussia Dortmund non è stato certo casuale. Pertanto, i laziali dovranno fare attenzione e gestire al meglio il vantaggio dell’incontro casalingo.

Come vederla in tv?

Salisburgo-Lazio sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport 1, mentre su TV8 verrà trasmessa insieme alle altre tre gare previste in Diretta Europa League. In ogni caso il match potrà essere visto in streaming su Sky Go grazie a tablet, smartphone e laptop. Sarà possibile seguire l’incontro anche attraverso la DIRETTA LIVE testuale di OASport.

Orario ed inizio dell’incontro

Ritorno, giovedì 12 aprile

ore 21.05 Lazio-Salisburgo – Diretta tv su Sky Sport 1, Diretta Streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE testuale su OASport













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Gianfranco Carozza