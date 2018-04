Golf, Augusta Masters 2018: la startlist e gli orari di oggi (venerdì 6 aprile). Come vederlo in tv, il programma completo

Saranno Billy Horschel, Chez Reavie e Cameron Smith ad aprire le danze alle 14.30 ora italiana nel secondo round dell’Augusta Masters 2018, primo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club, in Georgia. I migliori interpreti mondiali della disciplina continueranno a darsi battaglia oggi, venerdì 6 aprile, per la conquista della green jacket, che l’anno scorso fu indossata dallo spagnolo Sergio Garcia, la cui seconda tornata inizierà alle ore 19.38 in compagnia di Justin Thomas e Doc Redman.

Di grande interesse sarà anche la partenza di Rory McIlroy e Jon Rahm, alle ore 16.42, poco prima dell’ingresso sul course di Jordan Spieth (16.53) e di Dustin Johnson, che inizierà la sua avventura nel secondo giro alle ore 17.04 con Justin Rose e Rafa Cabrera Bello.

L’italiano Francesco Molinari prenderà il via alle 18.49 con Kiradech Aphibarnrat e Pat Perez, mentre Tiger Woods inizierà il suo percorso alle 19.27 con Marc Leishman e Tommy Fleetwood. Gli ultimi ad entrare in gara, alle 20.00 ora italiana, saranno Patrick Reed, Charley Hoffman e Adam Hadwin.

Il secondo round sarà trasmesso su Sky Sport 2 HD, per gli abbonati alla piattaforma satellitare Sky, a partire dalle ore 21.00. Sarà possibile seguire la seconda tornata dell’Augusta Masters 2018 anche in diretta streaming attraverso l’applicazione per smartphone, pc e tablet SkyGo.

Ecco la startlist del secondo round dell’Augusta Masters 2018:

14.30 Billy Horschel Chez Reavie Cameron Smith

14.41 Sandy Lyle Si Woo Kim Doug Ghim

14.52 Trevor Immelman Ian Poulter Patrick Cantlay

15.03 Angel Cabrera Ross Fisher Jimmy Walker

15.14 Fred Couples Hao Tong Li Joaquin Niemann

15.25 Larry Mize Russell Henley Shubhankar Sharma

15.36 Bernhard Langer Tony Finau Yuta Ikeda

15.47 Charl Schwartzel Webb Simpson Yuxin Lin

15.58 Kevin Kisner Thomas Pieters Xander Schauffele

16.09 Gary Woodland Yusaku Miyazato Tyrrell Hatton

16.20 Open

16.31 Phil Mickelson Rickie Fowler Matt Kuchar

16.42 Adam Scott Rory McIlroy Jon Rahm

16.53 Jordan Spieth Alex Noren Louis Oosthuizen

17.04 Justin Rose Dustin Johnson Rafael Cabrera Bello

17.15 Austin Cook Ted Potter Jr. Wesley Bryan

17.26 Ian Woosnam Ryan Moore Jhonattan Vegas

17.37 Mike Weir Brendan Steele Matt Parziale

17.48 Jose Maria Olazabal Kevin Chappell Dylan Frittelli

17.59 Bryson DeChambeau Bernd Wiesberger Matthew Fitzpatrick

18.10 Mark O’Meara Brian Harman Harry Ellis

18.21 Open

18.32 Vijay Singh Satoshi Kodaira Daniel Berger

18.43 Kiradech Aphibarnrat Pat Perez Francesco Molinari

18.54 Danny Willett Kyle Stanley Jason Dufner

19.05 Hideki Matsuyama Patton Kizzire Paul Casey

19.16 Zach Johnson Martin Kaymer Branden Grace

19.27 Tiger Woods Marc Leishman Tommy Fleetwood

19.38 Sergio Garcia Justin Thomas Doc Redman

19.49 Bubba Watson Henrik Stenson Jason Day

20.00 Patrick Reed Charley Hoffman Adam Hadwin













