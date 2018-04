Basket femminile, Playoff Serie A1 2018: vittoria d’autorità per Ragusa in gara-1 contro San Martino

Con l’incontro di stasera si sono chiuse le gare-1 dei quarti di finale dei playoff di A1 femminile. La Passalacqua Ragusa ha difeso con successo il proprio parquet battendo per 70-59 la Fila San Martino. Una vittoria mai in discussione per le siciliane, che visto il formato ridotto di questa serie hanno già il match point, da giocare in trasferta mercoledì prossimo.

Ragusa dopo 10′ era infatti già avanti 20-8. Un parziale pesante ma meritato, frutto di percentuali al tiro davvero notevoli e di una intensità nettamente superiore. A fare da trascinatrice è stata la solita Dearica Hamby, devastante con 20 punti realizzati. L’americana è stata incontenibile nel pitturato: sul suo tabellino, infatti, ci sono anche 10 falli subiti (9/11 ai liberi) e 12 rimbalzi.

Già dopo il primo quarto, quindi, la partita non ha più avuto nulla da dire, con San Martino che si è trovata davanti un Everest da scalare. Solo dopo l’intervallo le ospiti hanno rosicchiato qualcosa, pur senza mai rimettere in discussione la partita. Non è bastata l’ottima prova di Jasmine Keys, autrice di 20 punti con 7 rimbalzi. Ha vinto la squadra più completa, quella che in avvio ha interpretato meglio la partita. Mercoledì prossimo, però, il secondo episodio.

Il tabellino

Passalacqua Trasporti Ragusa – Fila San Martino 70 – 59 (20-8, 41-24, 55-46, 70-59)

Ragusa: Consolini 6, Gorini, Spreafico 6, Formica 1, Stroscio NE, Miccoli 4, Soli 2, Savatteri NE, Bongiorno NE, Hamby 20, Kuster 17, Ndour Gueye 14

San Martino: Oroszova 5, Mahoney 17, Filippi 7, Tonello, Amabiglia NE, Fassina NE, Bailey 8, Keys 20, Gianolla 2, Baldi NE













Credit: Ciamillo