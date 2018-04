Rugby, Pro14 2018: Treviso da infarto. Domina, si fa rimontare e vince in pieno recupero: Dragons battuti 29-27

Benetton da infarto: Treviso domina il primo tempo contro i Dragons nella gara valida per il Pro14 di rugby, poi nella ripresa rimonta dei gallesi e colpo di coda della franchigia italiana in pieno recupero per il 29-27 finale. I trevigiani tengono così ancora vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions Cup.

Padroni di casa avanti già al 2′ grazie alla meta di Ruzza trasformata da Allan, poi Robson riporta gli ospiti a -1 grazie a due piazzati all’8′ ed al 15′. Treviso allunga nuovamente grazie alla meta di Ioane al 23′, ma Allan manca la conversione. Al 28′ nuovo sussulto dei veneti, che allungano ancora con lo stesso Allan che si mette in proprio andando prima in meta e poi trovando la trasformazione. Prima del riposo Benetton che centra il punto di bonus grazie alla quarta meta griffata da Tebaldi, con Allan che centra i pali mandando tutti al riposo sul 26-6.

Riscossa dei gallesi nella ripresa, che nel giro di 25 minuti ribaltano l’incontro: al 53′ meta di Hill, al 58′ è Rosser a schiacciare in mezzo ai pali, poi al 65′ Edwards completa la rimonta. Robson trasforma in tutte e tre le occasioni, portando così lo score sul 26-27, per il primo vantaggio ospite. Nel finale Treviso cerca di riprendersi una vittoria che a lungo sembrava in cassaforte, e, proprio all’80’, Tebaldi su piazzato trova i tre punti del sorpasso: finisce 29-27, con 5 punti per i padroni di casa ed uno per gli ospiti.













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it