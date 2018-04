Rugby, Eccellenza 2018: Mogliano-Reggio 38-40. Rimonta vincente degli emiliani, che salgono in classifica

Nel posticipo della penultima giornata della stagione regolare di Eccellenza il Reggio ha espugnato il campo del Mogliano, a lungo in vantaggio, per 38-40, salendo al settimo posto in classifica e scavalcando I Medicei, mentre Mogliano, nonostante i due punti di bonus odierni, è matematicamente condannato all’ultima posizione in graduatoria.

La prossima settimana chiusura col botto: Padova-Rovigo vale la prima posizione ed il fattore campo nell’eventuale finale, mentre Calvisano al massimo potrà ambire alla seconda posizione. Le Fiamme Oro sono padrone del proprio destino: in vantaggio negli scontri diretti contro il San Donà, i cremisi in caso di successo con bonus nel derby contro la Lazio, avranno accesso alle semifinali scudetto. Viadana certo del sesto posto, il settimo sarà affare a distanza tra Reggio ed I Medicei. Lazio nona, Mogliano decimo.

Posticipo 17ma giornata

Mogliano-Reggio 38-40

Classifica dopo la 17ma giornata

1 Padova 69

2 Rovigo 67

3 Calvisano 65

4 Fiamme Oro 48

5 San Donà 48

6 Viadana 42

7 Reggio 29

8 I Medicei 26

9 Lazio 20

10 Mogliano 12













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it