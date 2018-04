Hockey su ghiaccio, Finale Alps League 2018: Renon pareggia i conti con Asiago. La serie è sul 2-2

La finale della Alps League 2018 prosegue seguendo il fattore campo. Il Renon ha vinto gara-4 per 2-0, portando la serie contro Asiago sul 2-2.

Una gara emozionante e ricca di colpi di scena, come queste due squadre ci hanno ormai abituato. Il Rittner ha cominciato in maniera aggressiva, costretto ad inseguire nella serie dopo il terzo episodio, ma ha dovuto fare i conti con la difesa ospite. Il primo drittel si è comunque chiuso “a reti bianche”, così come il secondo, nonostante Asiago abbia avuto una clamorosa occasione con Nigro, che da due passi ha sparato fuori.

La parità si è però sbloccata a inizio terzo tempo, quando in powerplay è stato Ahlstrom a bucare la porta dei Lupi. Il raddoppio è arrivato con Kostner, autore del gol che ha chiuso definitivamente la partita. Nemmeno il sesto uomo di movimento, infatti, è servito ad Asiago per pareggiare. Martedì sera il quinto episodio della serie, quando mai decisivo.

La finale dell’Alps League 2018

Renon – Asiago 2-0 (serie in parità, 2-2)













