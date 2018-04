Basket, 25a giornata Serie A 2018: Milano supera Torino, Venezia sbanca Reggio Emilia. Vittoria importante per Pesaro

Anche dopo la 25a giornata continua il duello a distanza tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Reyer Venezia. L’Olimpia ha superato in casa la Fiat Torino per 90-78 al termine di una partita che si è decisa nel finale, quando i canestri di Andrew Goudelock (top scorer con 23 punti) ed Andrea Cinciarini (14) hanno costruito il break decisivo per la formazione di Pianigiani.

Anche la Reyer ha fatto sua la partita con Reggio Emilia nel finale, battendo in trasferta la Grissin Bon per 81-76. Decisivi i canestri di MarQuez Haynes, autore di 18 punti, mentre alla formazione di coach Menetti, senza Amedeo Della Valle, non sono bastati i 23 punti di Julian Wright.

Milano prima, Venezia seconda e al terzo posto c’è sempre la Germani Basket Brescia. Vittoria importante per la formazione lombarda in casa della Dinamo Sassari per 80-76 con uno scatenato Michele Vitali da 20 punti. Esordio, dunque, negativo per coach Zare Markovski sulla panchina dei sardi, che restano ancora fuori dalla zona playoff.

Cambia tantissimo in chiave salvezza e potrebbe essere stato un turno di campionato decisivo. La VL Pesaro ottiene un successo fondamentale in casa contro la The Flexx Pistoia per 80-72 dopo un tempo supplementare e sfrutta la contemporanea sconfitta della Betaland Capo d’Orlando contro la Openjobmetis Varese per 75-73. Una vittoria pesante anche per i lombardi, che continuano la loro meravigliosa cavalcata verso la zona playoff, agganciando il trenino all’ottavo posto.

In quarta posizione rimane sempre la Sidigas Avellino, che domina contro la Vanoli Cremona per 95-72 in una partita controllata dagli irpini agevolmente. Avellino che mantiene una distanza di sicurezza dalla Dolomiti Energia Trento, che supera nel posticipo di questa sera la Happy Casa Brindisi per 85-68.

Questo il riepilogo dei risultati della 25a giornata

Segafredo Virtus Bologna-Red October Cantù 83-88

Banco di Sardegna Sassari-Germani Basket Brescia 76-80

Betaland Capo d’Orlando-Openjobmetis Varese 73-75

Sidigas Avellino-Vanoli Cremona 95-72

EA7 Emporio Armani Milano-Fiat Torino 90-78

Grissin Bon Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia 76-81

VL Pesaro-The Flexx Pistoia 80-72 d.t.s

Dolomiti Energia Trento-Happy Casa Brindisi 85-68

CLASSIFICA: Milano 40, Venezia 38, Brescia 36, Avellino 32, Trento 28, Cantù, Bologna 26, Cremona*, Sassari, Torino, Varese 24, Reggio Emilia* 20, Pistoia 18, Brindisi 16, Pesaro 12, Capo d’Orlando 10













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo