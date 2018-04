Rugby a 7, World Series Hong Kong 2018: tra gli uomini vincono le Fiji, il Sudafrica resta in vetta alla classifica

Nel pomeriggio italiano si è conclusa ad Hong Kong, la settima tappa delle World Series di rugby a 7 maschile: in finale le Fiji superano il Kenya per 24-12. Al terzo posto il Sudafrica, che batte la Nuova Zelanda per 29-7. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto l’Argentina, che supera gli USA per 14-12. Il settimo posto va a pari merito a Spagna e Scozia.

Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono contese il Challenge Trophy, vinto dalla Francia, che in finale ha la meglio sul Canada per 33-7, mentre l’undicesimo ex-aequo va a Russia ed Australia. Il tredicesimo posto è per il Galles, che batte le Samoa per 33-5, mentre il quindicesimo posto, a pari merito, va ad Inghilterra e Corea del Sud, squadra rappresentante del continente ospitante.

Classifica dopo la settima tappa

Sudafrica 126

Fiji 123

Nuova Zelanda 107

Argentina 90

Australia 89

USA 85

Kenya 83

Inghilterra 71

Scozia 46

Francia 46

Canada 44

Samoa 43

Spagna 35

Galles 30

Russia 19

Papua Nuova Guinea 6 (presente solo nelle tappe oceaniche)

Uganda 4 (presente solo nelle tappe africane)

Uruguay 2 (presente solo nelle tappe americane)

Corea del Sud 1 (presente solo nelle tappe asiatiche)













Foto: Profilo Twitter World Rugby Sevens

