Calcio, 31° turno Serie A: la Lazio vince ancora ed è terza in classifica. Il Milan fermato dal Sassuolo a San Siro

Negli ultimi due incontri in programma in questa 31esima giornata di Serie A, la Lazio si conferma in un ottimo stato di forma, andando a vincere ad Udine 2-1 grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto che lanciano gli uomini di Inzaghi al terzo posto in graduatoria. A niente è valsa la marcatura di Lasagna, per i friulani, che aveva sbloccato il risultato inizialmente alla Dacia Arena. Il Milan, invece, agguanta il pareggio nel finale grazie alla splendida rete di Kalinic che risponde al vantaggio iniziale di un ottimo Sassuolo firmato da Politano. La squadra di Gattuso perde una buona opportunità per accorciare rispetto al quarto posto e si porta a -7 dalla coppia Lazio-Roma. La formazione ospite invece ottiene un punto importante in chiave salvezza: attualmente ha 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione in fermento quest’oggi.

CLASSIFICA

Juventus 81

Napoli 77

Lazio 60

Roma 60

Inter 59

Milan 52

Fiorentina 50

Atalanta 48

Sampdoria 48

Torino 45

Genoa 35

Bologna 35

Udinese 33

Sassuolo 30

Chievo 29

Cagliari 29

Spal 27

Crotone 27

Hellas Verona 25

Benevento 13













Foto: profilo twitter Milan