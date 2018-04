LIVE Pagelle Milan-Inter, Serie A in DIRETTA: derby con vista Champions League

Buonasera e bentrovati per le PAGELLE LIVE del derby della Madonnina tra Milan e Inter. Un mese dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, stasera si disputa il recupero della stracittadina di Milano, un match dal sapore di Champions League tra due squadre che si giocano un pezzo del proprio futuro in 90 minuti. Spalletti si affida alla vena realizzativa di Icardi e al ritrovato Perisic per contrastare un Milan scivolato indietro in campionato dopo il ko con la Juventus, ma apparso in gran forma nelle ultime uscite e smanioso di ripetere l’exploit della Coppa Italia puntando sulla qualità di Suso e Calhanoglu alle spalle del giovane Cutrone, di recente già carnefice dell’Inter. Restate con noi a partire dalle ore 18.30 per seguire insieme la diretta LIVE delle PAGELLE del derby tra Milan e Inter. Buon divertimento!

