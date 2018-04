Roma-Barcellona, ritorno quarti Champions League: come vederla in tv? C’è la Diretta in chiaro e gratis! Il palinsesto su Canale 5

Martedì 10 aprile si giocherà Roma-Barcellona, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018. Dopo il sonoro 4-1 del Camp Nou, i giallorossi sono chiamati a una rimonta impossibile contro la corazzata blaugrana: vincere con tre gol di scarto va oltre ogni immaginazione ma i ragazzi di Eusebio Di Francesco cercheranno di vendere cara la pelle di fronte al proprio pubblico e proveranno quantomeno a vincere l’incontro. Leo Messi e compagni dovranno amministrare la situazione per tornare a giocarsi una semifinale: la corazzata catalana ha già dimostrato il proprio strapotere nel match d’andata, ora dovrà semplicemente chiudere i conti.

Roma-Barcellona, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018, sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su Canale 5: nuovo regalo di Mediaset a tutti i tifosi e ai grandi appassionati di calcio che potranno così gustarsi l’evento in totale comodità senza pagare nulla. La partita sarà visibile naturalmente anche su Mediaset Premium per tutti gli abbonati, diretta streaming su Premium Play e DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Roma-Barcellona, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018.

MARTEDI’ 10 APRILE:

20.45 Roma-Barcellona













(foto pagina Facebook AS Roma)