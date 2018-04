NBA 2018: Belinelli e i Sixers fermano LeBron nello scontro diretto

Sono le ultime giornate di stagione regolare, ma emozioni e sorprese non mancano mai. Dieci partite, nella notte, valide per l’Nba 2017-2018: a partire da una splendida Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers, scontro diretto per conquistare, anche se non in via definitiva, la terza posizione di classifica ad Est. La vittoria, con il punteggio di 132-130, è andata proprio a Philadelphia e a Marco Belinelli, capaci di fermare un LeBron James da fantascienza con 44 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Dall’altra parte hanno risposto Ben Simmons (27+15+13), JJ Redick (28 punti) e lo stesso Belinelli, che ha messo a referto 23 punti con il 50% da 3 su 12 tentativi. Attualmente, i Sixers sono avanti a Cleveland in classifica e negli ultimi match possono provare a difendere questo margine esiguo per ottenere un incontro meno impegnativo al primo turno dei playoff.

Prosegue la sua marcia, invece, Toronto: i Raptors questa notte si sono imposti 92-73 sugli Indiana Pacers, andando a ratificare la loro prima posizione nella Eastern Conference a chiusura di un’ottima stagione regolare che in Canada sperano possa portare anche ad ottimi risultati nel playoff. Miglior realizzatore di oggi Serge Ibaka, con 25 punti all’attivo. Successo anche per i Boston Celtics, che restano i più immediati inseguitori di Toronto. I Chicago Bulls si sono arresi con il punteggio di 111-104, caratterizzato dai 32 punti di Jaylen Brown.

Spostandoci ad Ovest e alle ultime incertezze per definire le ultime squadre che faranno i playoff, i Minnesota Timberwolves hanno colto un successo fondamentale 113-96 contro i Los Angeles Lakers che per ora li tiene in ottava posizione, pur appaiati ai Denver Nuggets noni. Sembra ormai chiusa a queste due squadre la sfida per l’ultimo posto disponibile per entrare nella post season. Appena una vittoria più avanti rispetto a Minnesota, però, troviamo un gruppetto di squadre che non possono dormire sonni tranquilli e hanno bisogno di continuare a spingere sull’acceleratore per evitare di essere beffate proprio nel finale. Tra queste anche i New Orleans Pelicans, che hanno superato 122-103 i Phoenix Suns con 33 punti di Anthony Davis. Con il punteggio di 103-97, invece, gli Atlanta Hakws sono riusciti ad imporsi sui Washington Wizards, che pur avendo un posto già sicuro ai playoff, sono scivolati all’ottavo posto della classifica ad Est. Non mancano le possibilità di risalire fino al sesto posto occupato dai Miami Heat, che a loro volta sono incappati in una brutta sconfitta con i New York Knicks 122-98.

Avevano poco da dire le ultime tre partite in programma, che vedevano contrapposto squadre ormai escluse dalla lotta per i playoff e che hanno poco da chiedere a questa stagione dal punto di vista sportivo. I Detroit Pistons hanno conquistato il successo 113-106 sui Dallas Mavericks, al termine di una sfida comunque equilibrata finita all’overtime. Non possiamo dire lo stesso per Charlotte Hornets-Orlando Magic, finita 137-100, mentre i Sacramento Kings hanno superato 94-93 i Memphis Grizzlies.

I risultati di venerdì 6 aprile

Dallas Mavericks – Detroit Pistons 106-113 dts

Charlotte Hornets – Orlando Magic 137-100

Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 130-132

Atlanta Hawks – Washington Wizards 103-97

Chicago Bulls – Boston Celtics 104-111

Miami Heat – New York Knicks 98-122

Indiana Pacers – Toronto Raptors 73-92

Sacramento Kings – Memphis Grizzlies 94-93

New Orlena s Pelicans – Phoenix Suns 122-103

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 113-96













