Real Madrid-Juventus, ritorno quarti Champions League: come vederla in tv? Il programma completo e l’orario. Tutto il palinsesto

Un’impresa improbabile, forse impossibile. La Juventus andrà al Santiago Bernabeu con l’obiettivo di ben figurare e riscattare la pesante scoppola dell’andata dei quarti di finale della Champions League 2017-2018, in occasione della quale il Real Madrid ha espugnato 0-3 l’Allianz Stadium, trascinato da un fantascientifico Cristiano Ronaldo, autore di uno dei gol più belli della storia della competizione.

Mercoledì 11 aprile è in programma la sfida di ritorno, un match che difficilmente vedrà la Juventus uscire dal campo con il pass per le semifinali, ma che potrebbe consentire ai bianconeri di scrivere almeno una bella pagina davanti ad una splendida platea calcistica e dimostrare all’Europa di avere le carte in regola per giocarsela ad armi pari anche contro i Galacticos, dominatori degli ultimi anni in Champions League.

Allegri punterà probabilmente sui propri uomini migliori per onorare al meglio l’impegno, ma dovrà rinunciare allo squalificato Dybala, mentre Zidane si affiderà ancora alla qualità di Ronaldo per mettere in cassaforte una qualificazione già praticamente ipotecata.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.45. Sarà possibile assistere alla partita in tv su Premium Sport per gli abbonati alla piattaforma digitale Mediaset Premium, ma non è ancora da escludere la diretta in chiaro su Canale 5 o Canale 20, come all’andata. La partita sarà visibile anche in diretta streaming su smartphone, pc e tablet attraverso l’applicazione Premium Play.

PROGRAMMA E ORARIO



Champions League 2017-2018 – Ritorno quarti di finale

Mercoledì 11 aprile

Santiago Bernabeu, ore 20.45: Real Madrid-Juventus (diretta tv su Premium Sport)













