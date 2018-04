Roma-Barcellona, orario d’inizio e come vederla in tv. Diretta gratis e in chiaro su Mediaset

Martedì 10 aprile la Roma affronterà all’Olimpico il Barcellona nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I giallorossi devono provare a ribaltare il 4-1 dell’andata. Un’impresa quasi impossibile, quotata addirittura a 60 dai book-makers.

All’andata i giallorossi non hanno sfigurato, reggendo bene il campo, soprattutto nel primo tempo. Nei momenti chiave, tuttavia, è emerso il maggiore tasso tecnico dei catalani. In ogni caso, gli uomini di Di Francesco non avranno davvero nulla da perdere. L’Olimpico dovrà in tutti i modi spronare la squadra per tentare di raggiungere un risultato che la proietterebbe subito nella leggenda del calcio. Sarà necessario partire a spron battuto e, possibilmente, segnare subito un gol per mettere pressione ai fenomeni del Barcellona. Certo, non ci si potrà neppure scoprire più di tanto per non lasciare praterie a fuoriclasse come Messi e Suarez.

La partita prenderà il via alle 20.45 e sarà trasmessa in Diretta tv su Canale5, dunque gratis ed in chiaro per tutti. Ricordiamo che Canale5 è visibile solo sul digitale terrestre, dunque non sul decoder degli abbonati a Sky (a meno che non siano in possesso della digital key). Sarà inoltre possibile vedere la partita anche in diretta streaming attraverso la piattaforma Premium Play.

LA GUIDA COMPLETA

Martedì 10 aprile, Roma-Barcellona: ore 20.45, Diretta tv Canale5













Foto: Gianfranco Carozza