Roma-Barcellona, le probabili formazioni: ritorno quarti Champions League. I giallorossi si affidano a Dzeko per la rimonta

Domani sera alle ore 20.45 la Roma cercherà una tanto clamorosa quanto storica rimonta contro il Barcellona nella sfida di ritorno dei quarti di finale ci Champions League: all’Olimpico della città capitolina si ripartirà dal 4-1 per i blaugrana maturato sei giorni prima al Camp Nou della città catalana.

Di Francesco non vuole rinunciare al suo credo e schiererà la Roma con il solito 4-3-3: Alisson andrà in porta, mentre Florenzi e Kolarov agiranno da terzini, e centrali difensivi saranno Fazio e Manolas. In mezzo al campo De Rossi sarà affiancato da Nainggolan e Strootman, mentre in avanti spazio a Dzeko punta centrale, con Perotti ed El Shaarawy ai lati.

Valverde proverà ad amministrare il largo vantaggio schierando i suoi con il classico 4-4-2: in porta ci sarà ter Stegen, mentre i centrali difensivi dovrebbero essere Piqué ed Umtiti, con Alba e Semedo come terzini. Il reparto mediano sarà composto da Sergi ed Iniesta ai lati e da Busquets e Rakitic al centro. La coppia d’attacco sarà la solita: Messi e Suarez.

Di seguito le probabili formazioni della sfida.

Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco.

Barcellona: ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Sergi, Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez. All.: Valverde.













Foto: Profilo Twitter AS Roma

roberto.santangelo@oasport.it