Roma-Barcellona in tv, su che canale vederla? Prevista la diretta in chiaro: “ballottaggio” tra Canale5 e Canale20

Martedì 10 aprile, alle ore 20.45, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Roma.

Il 4-1 del Camp Nou vale quasi come una sentenza di condanna per i giallorossi, comunque degni di considerazione per la prova offerta sul rettangolo di gioco catalano, al di là del punteggio finale. Qualche disattenzione di troppo, le due autoreti e la classe dei blaugrana hanno fatto la differenza nello sviluppo del match.

C’è però da onorare questa competizione al meglio e davanti ai propri tifosi gli uomini di Eusebio Di Francesco vorranno affrontare con determinazione e decisione il match. L’obiettivo è il seguente: rendere la vita difficile, nei 90′, a Leo Messi e compagni. Ne hanno facoltà i capitolini e, nonostante le qualità tecniche siano nettamente ad appannaggio degli ospiti, potranno giocarsi le loro carte al meglio per chiudere quest’avventura continentale senza rimpianti.

Su che canale vederla?

Sulla trasmissione dell’incontro c’è incertezza. Sarà “ballottaggio” tra Canale 5 e Canale 20. Mediaset aveva infatti deciso di trasmettere Juventus-Real Madrid (match d’andata) in diretta tv sul nuovo canale, abbandonando la sicurezza di Canale 5 con l’obiettivo di inaugurare la nuova rete con un big match di Champions League. I risultati sono stati sbalorditivi, il pubblico è sbarcato in massa sul nuovo spazio televisivo non riscontrando difficoltà nel digerire la grande novità che in alcuni casi ha comportato anche la necessità di risintonizzare il televisore. I dati Auditel sono eccezionali: 6,6 milioni di spettatori con il 23,35% di share, vittoria netta della serata (clicca qui per leggere come sintonizzare Canale 20).

ORARIO E DATA ROMA-BARCELLONA

Martedì 10 aprile

ore 20.45 Roma-Barcellona – Ritorno Quarti di finale Champions League













