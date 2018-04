Roma-Barcellona in tv, su che canale vederla? Diretta gratis e in chiaro. Come seguirla in tempo reale

Questa sera (ore 20.45) si giocherà Roma-Barcellona, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico andrà in scena una partita di grande fascino e che sicuramente regalerà spettacolo anche se i discorsi sembrano chiusi in ottica qualificazione alle semifinali: i blaugrana si sono imposti per 4-1 all’andata dunque i giallorossi sono chiamati a una rimonta da record per sperare di proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale per club.

I ragazzi di Eusebio Di Francesco, di fronte al sold out del proprio stadio (incasso record), cercheranno di compiere una vera e propria impresa contro la corazzata guidata da Leo Messi. De Rossi e compagni devono davvero superarsi ma hanno le carte in regola per provare a mettere in difficoltà gli avversari e riaprire i discorsi: a differenza di quanto visto al Camp Nou, però, servirà ancora più concretezza davanti alla porta e soprattutto bisognerà essere molto attenti in fase difensiva. Vincere con 3 gol di scarto contro la corazzata catalana, imbattuta in Champions League, è un’impresa da leoni.

Roma-Barcellona, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio, verrà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su Canale 5: tutti i tifosi e gli appassionati del grande calcio internazionale potranno godersi sul divano una partita divertente ed emozionante. La partita sarà visibile anche su Mediaset Premium per tutti gli abbonati, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 10 APRILE:

20.45 Roma-Barcellona

(foto pagina Facebook AS Roma)