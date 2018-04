Roma-Barcellona in tv: su che canale guardarla? Diretta in chiaro su Mediaset. L’orario e il programma completo

Tanta voglia di riscatto e un sogno nel cassetto. La Roma vuole regalarsi una serata magica all’Olimpico, dove martedì 10 aprile sfiderà il Barcellona nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018.

Il 4-1 dell’andata azzera praticamente qualsiasi velleità di passaggio del turno per i giallorossi, che cercheranno almeno di confermare l’ottima impressione della sfida del Camp Nou e dare un calcio alla sfortuna, dopo gli autogol di De Rossi e Manolas, vincendo tra le mura amiche e fornendo una prova di maturità contro una delle squadre più forti al mondo.

Di Francesco si affiderà ancora alla vena realizzativa di Dzeko, affiancato da El Shaarawy e Perotti e supportato anche da Nainggolan, assente all’andata per infortunio. Valverde, dal canto suo, non rinuncerà alla classe di Iniesta e Rakitic e alle giocate di Messi e Suarez, fenomeni assoluti che proveranno ad illuminare i Blaugrana anche all’Olimpico.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.45. Sarà possibile guardare la partita in tv in chiaro su Canale 5 oppure su Premium Sport per gli abbonati alla piattaforma digitale Mediaset Premium. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’applicazione Premium Play.

PROGRAMMA E ORARIO

Martedì 10 aprile – Ritorno quarti Champions League 2017-2018

Stadio Olimpico, ore 20.45: Roma-Barcellona (diretta tv su Canale 5 e Premium Sport)













Foto: Facebook AS Roma