Real Madrid-Juventus tv, su che canale vederla? Diretta gratis e in chiaro. Come seguirla in tempo reale

Questa sera (ore 20.45) si giocherà Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri vanno a caccia dell’impresa al Santiago Bernabeu sperando di replicare quanto realizzato dalla Roma contro il Barcellona: i Campioni d’Italia devono ribaltare il durissimo 3-0 maturato a Torino, devono dunque vincere con tre gol di scarto e l’impresa è davvero delle più complicate, serve un autentico miracolo sportivo nella tana dei Campioni d’Europa in quello che è il remake della finale dello scorso anno.

I ragazzi di Max Allegri si presenteranno nella capitale spagnola con l’obiettivo di provarci fino in fondo e per sognare davvero in grande, servirà provare a segnare subito per crederci ancora di più e provare a minare le certezze dei padroni di casa trascinati dal solito Cristiano Ronaldo, assoluto mattatore dell’incontro d’andata. Oggi senza lo squalificato Dybala, serviranno i gol di Gonzalo Higuain che dovrà essere supportato al meglio dai compagni di squadra.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5 ma anche su Mediaset Premium per tutti gli abbonati, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 11 APRILE:

20.45 Real Madrid-Juventus

