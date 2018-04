Real Madrid-Juventus tv, su che canale guardarla? Diretta gratis e in chiaro su Mediaset, l’orario d’inizio

Dopo la Roma anche la Juventus cercherà di firmare la propria impresa e centrare le semifinali di Champions League. Se i giallorossi hanno dovuto vedersela con il Barcellona, per i bianconeri c’è il Real Madrid. Lo 0-3 dell’andata allo Stadium è un passivo pesante ma ci sono 90 minuti da giocare. La squadra di Massimiliano Allegri ha tutte le carte in regola per giocarsela, in uno stadio, il Santiago Bernabeu, in cui la Juve firmò la qualificazione alla finale di Berlino del 2015, poi persa.

Real Madrid-Juventus è in programma stasera, mercoledì 11 aprile, alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in chiaro, su Canale 5, oltre ad essere visibile per gli abbonati a Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD. In streaming sarà quindi visibile su Premium Play.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Real Madrid-Juventus.

Il programma

Mercoledì 11 aprile

ore 20.45 Real Madrid – Juventus













