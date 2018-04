Real Madrid-Juventus: su che canale vederla in tv? Tutto gratis e in chiaro su Canale5. Programma e orari

Mercoledì 11 aprile si giocherà Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018. Al Santiago Bernabeu sembra essere tutto apparecchiato per la grande festa dei Campioni d’Europa che hanno ormai ipotecato la qualificazione alle semifinali: il roboante 3-0 messo a segno all’Allianz Stadium ha di fatto consegnato il pass ai blancos ma i bianconeri proveranno a lottare fino in fondo. Servirà una vera e propria impresa sportiva per vincere con tre gol di scarto nella tana dei galacticos ma i ragazzi di Max Allegri vogliono provarci fino alla morte: ci sarà bisogno di una notte da vera Juventus, gli undici in campo dovranno sputare l’anima per provare a contrastare la corazzata guidata da Zinedine Zidane e rimettere in discussione la qualificazione.

Cristiano Ronaldo ha incantato a Torino con una rovesciata sbalorditiva e punterà nuovamente a strabiliare il suo pubblico, i Campioni d’Italia dovranno cercare di contrastare gli avversari puntando a segnare un gol in apertura per rimettere tutto in discussione ma servirà anche una difesa più granitica rispetto a quella vista la scorsa settimana. L’obiettivo è quello di ben figurare e, se proprio si deve uscire, farlo a testa alta.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5 ma anche su Mediaset Premium per tutti gli abbonati, diretta streaming su Premium Play e DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 11 APRILE:

20.45 Real Madrid-Juventus

REAL MADRID-JUVENTUS: COME GUARDARE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5 ma anche su Mediaset Premium per tutti gli abbonati, diretta streaming su Premium Play e DIRETTA LIVE scritta su OASport.













