Salisburgo-Lazio, ritorno Europa League 2018: le probabili formazioni. Inzaghi non pensa al turnover

Dopo il successo per 4-2 dell’andata all’Olimpico, la Lazio va in Austria con l’obiettivo di conquistare la semifinale di Europa League. In casa del Salisburgo i biancocelesti possono permettersi anche una sconfitta con un goal di scarto e sono sicuramente favoriti per il passaggio del turno.

La Lazio è reduce dalla vittoria in campionato contro l’Udinese che ha permesso l’aggancio in classifica alla Roma. Domenica ci sarà il derby, ma Simone Inzaghi non vuole assolutamente pensare alla sfida in campionato e domani farà affidamento sui titolari. In attacco ci sarà Ciro Immobile con Luis Alberto favorito su Felipe Anderson. Difficile il recupero di Lulic e quindi spazio a Lukaku sulla sinistra, mentre Parolo è ancora in dubbio e si prepara Murgia. In difesa Luiz Felipe, De Vrij e Radu, ma possibile inserimento di Caceres o Bastos.

Queste le probabili formazioni di Salisburgo-Lazio

SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Caleta-Car, Ramalho, Ulmer; Haldara, Berisha, Samassekou, Schlager; Dabbur, Gulbrandsen.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile.













