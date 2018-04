F1, GP Cina 2018: come vederlo in tv? Il programma e gli orari su Sky e TV8. Dirette, differite e repliche

Nemmeno il tempo di chiudere le valigie a Sakhir, che il circus della Formula Uno deve immediatamente trasferirsi a Shanghai in vista del Gran Premio della Cina 2018. Con ancora negli occhi il successo di Sebastian Vettel, in grado di portare all’estremo le sue gomme Soft, il Mondiale sbarca in uno dei feudi di Lewis Hamilton e della Mercedes che si sposa in maniera quasi perfetta con questo tracciato. Si annuncia un weekend ad alta tensione, con la scuderia di Brackley che non potrà certo permettere alla Ferrari di centrare un altro successo. Di seguito il programma completo del fine settimana del Gran Premio della Cina con orari di ogni sessione e come seguirli in tv. Come consuetudine l’esclusiva dell’evento sarà di Sky, ma ci saranno occasioni di seguire gli appuntamenti anche su TV8. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni appuntamento della tre giorni asiatica, per non perdervi nemmeno un istante del terza appuntamento del Mondiale F1 2018.

PROGRAMMA COMPLETO GP CINA 2018

Venerdi 13 aprile

ore 4.00-5.30, F1, Prove libere 1, diretta Sky SportF1 HD (canale 207) e Sky Sport 1 (canale 201)

ore 6.00, F1, Prove libere 1, replica su Sky SportF1 HD e Sky Sport1

ore 8.00-9.30, F1, Prove libere 2, diretta Sky SportF1 HD e Sky Sport1

ore 11.30, 14.00, 17.30, 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche



Sabato 14 aprile

ore 5.00-6.00, F1, Prove libere 3, diretta Sky SportF1 HD e Sky Sport1

ore 8.00, F1, Qualifiche, diretta Sky SportF1 HD e Sky Sport1

ore 19.45 replica su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre)

ore 12.00, 14.00, 15.45, 17.30, 19.15, 21.00 e 22.45, F1, Qualifiche, repliche su Sky SportF1 HD

ore 9.45 replica su Sky Sport1

Domenica 15 aprile

ore 8.10, F1, Gara, diretta Sky SportF1 HD e Sky Sport1

ore 11.00 e 14.00, F1, Gara, repliche su Sky Sport F1HD

ore 11.00 e ore 18.00 replica su Sky Sport1

ore 18.00, 20.30 e 23.00, F1, Gara, sintesi su Sky SportF1Hd

replica ore 21.00 su TV8

